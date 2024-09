Un inizio anno all’insegna dello sport per gli alunni del plesso Allemandi di Dronero [FOTO]

L’entusiasmo travolgente dei bambini, la gioia e la curiosità. È stata un’intera giornata ricca di emozioni quella di oggi , giovedì 12 settembre, per gli alunni della scuola primaria plesso Allemandi di Dronero.



Lo sport, con i suoi valori di unione, rispetto reciproco e divertimento, ha segnato l’inizio di questo nuovo anno scolastico.



Centocinque in tutto i bambini del plesso, accompagnati dai loro insegnanti e guidati dagli esperti: divisi in gruppi eterogenei come classi ed età, si sono cimentati in diverse attività sportive, sia nel cortile interno che nella palestra della scuola, ma anche presso il campo sportivo “Filippo Drago”.



Tennis, basket, judo, dama, danza e yoga: sei in tutto gli sport e discipline con le rispettive “stazioni”, in cui ogni gruppo si è fermato per 45 minuti, per poi passare all’attività successiva.



Domani sarà un’altra giornata importante. Al mattino si cimenteranno infatti in un laboratorio di cooperazione a classi sempre sullo sport, con la realizzazione di un enorme cartellone che addobberà il corridoio della scuola, mentre nel pomeriggio faranno una bellissima passeggiata per Dronero alla scoperta della cittadina.



Da parte degli alunni e degli insegnanti un ringraziamento speciale agli esperti delle associazioni sportive per la loro grande disponibilità: “È stata una giornata bellissima!”.