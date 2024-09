Successo per il weekend motoristico che ha celebrato a Cuneo la 27^ Ruota d’Oro Storica

Domenica mattina 8 settembre ha regolarmente preso il via la 27^ Ruota d’Oro Storica, manifestazione con prove di abilità cronometrate per auto d’interesse storico con 60 equipaggi che nonostante il clima non promettesse nulla di buono, si sono schierati alla partenza in presenza delle autorità cittadine: gli assessori comunali Valter Fantino e Luca Pellegrino, il comandante della compagnia carabinieri di Cuneo, il presidente ACI Revelli, il presidente della Confartigianato Cuneo ed assistiti dalla Polizia di Stato con un’alfetta storica che ha accompagnato tutta la manifestazione.

Le prove si sono susseguite regolarmente lungo il percorso previsto: Castelletto Stura, Montanera, Bene Vagienna, Narzole, sino a Diano d’Alba, Montelupo e Rodello con sosta pranzo presso la Cantina Sordo di Castiglione Falletto ed infine, dopo le ultime sfide a Lequio Tanaro e Piozzo il rientro a Cuneo per le premiazioni con ringraziamenti e consegna all’Assessore all’Ambiente di un assegno di 1500 € per compensare con nuove piantumazioni verdi la CO2 prodotta.

Tante le attività collaterali, ma sicuramente non meno importanti, che si sono tenute in questo vero e proprio “week end motoristico del cuneese”: nella mattinata di sabato 7 settembre il raduno riservato ai motociclisti soci del Club organizzatore Scuderia Veltro, che si è svolto sia in maniera statica con esposizione sulla Piazza Galimberti di 15 motociclette particolarmente rare (tra i modelli Bianchi, Aero Caproni, Moto Beta, MV Augusta, Benelli, Aermacchi, Morbidelli, Guzzi), sia in forma dinamica con raggruppamento di altri 20 “centauri” che approfittando della giornata decisamente più clemente sono partiti alle 9:30 per un giro turistico di circa 150 km nelle vallate circostanti il capoluogo, con visita a due collezioni di appassionati locali soci della Scuderia Veltro e rientro sulla piazza alle ore 17:00.

Il salotto buono sede privilegiata per il passeggio di cittadini e famiglie, si è anche concesso ad un’esposizione di mezzi ex ordinanza dei carabinieri del Gruppo Automezzi Storici dell’Arma di Canale d’Alba: erano presenti tre motocicli e cinque autovetture dei lampeggianti blu; chissà quale emozione ha suscitato nei bambini (ma anche nei meno giovani) la vista dell’elicottero Augusta Bell G47 perfettamente mantenuto ed esposto all’imbocco di via Roma.

Il prologo della Ruota d’Oro è andato in scena nel tardo pomeriggio di sabato, con la partenza delle vetture da piazza Galimberti in direzione Michelin per lo svolgimento in anteprima di alcune prove di abilità e per testare la preparazione dei partecipanti e “predisporli” alla giornata successiva, concludendo la prima giornata alla club house del Michelin Sport Club, dove si è tenuto l’apericena dei concorrenti con la partecipazione del direttore dello stabilimento, coinvolto nell’inedita veste di navigatore, del Presidente del Michelin Sport Club dott. Battaglia e dell’Assessore Fantino in rappresentanza del Comune di Cuneo; i rispettivi interventi hanno evidenziato il legame tra la città e l’azienda, presente dal 1963 e fortemente radicata nel tessuto sociale anche con tutti i servizi e attività che mediante lo Sport Club vengono offerti alla collettività e che in questo caso, grazie alla collaborazione con la Scuderia Veltro, hanno portato alla intitolazione del nuovo “Trofeo Michelin-Sandro Dutto”, in memoria di uno dei fondatori della Scuderia.

Per le cronache: vincitori della classifica assoluta gli equipaggi Bisi-Cantarini su Porsche 356 (Registro Porsche) al terzo posto, Todeschini-Boggio su A112 Abarth (Veicoli Storici Vercelli) al secondo gradino del podio e Malucelli-Bernuzzi su Lancia Beta Montecarlo (Scuderia Castellotti) al primo posto.

La classifica della Scuderia Veltro è stata dominata da Vigada Pierluigi e la figlia Mara su Porsche 911E classificati in sesta posizione nell’assoluta, premio all’unica conduttrice femminile a Rosano Sara su Fiat Uno Turbo (Scuderia Veltro) che nella generale si è classificata al 34° posto e primo classificato tra gli under31 l’equipaggio Bruno Edoardo-Caffaro Stefano (Scuderia Veltro) che con la loro Porsche 924 hanno raggiunto la 17^ posizione in classifica assoluta.

La Scuderia di casa ha portato in bacheca il premio per le squadre, mentre il premio Città di Cuneo riservato al ventisettesimo classificato nell’ultima prova al millesimo di secondo è andato all’equipaggio Gelli Matteo e Lerda Jessica su Alfa Romeo 2000 spider veloce della Scuderia Veltro. Protagonista del Trofeo Michelin-Sandro Dutto del sabato è stato invece l’equipaggio Rettegno Renato-Giamello Emiliana su 124 sport spider (Scuderia Veltro) che oltre al terzo posto nella speciale classifica unica, si sono aggiudicati con loro grande sorpresa il premio speciale della Michelin Italia consistente nella fornitura di un treno di gomme per la loro auto storica, primo classificato l’equipaggio Todeschini-Boggio (Veicoli Storici Vercelli) e piazza d’onore al duo Callegher-Brondolin (Valsesia Lancia Story).