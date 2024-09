Al via la “Make sense campaign 2024” per la sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo

“1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita” è il motto dell’edizione italiana della Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto cervico-cefalico che quest’anno tornerà dal 16 al 21 settembre.

In Italia il cancro della testa e del collo rappresenta il 3% dei tumori totali, mentre in Europa è il settimo più comune. In Italia, ogni anno, sono diagnosticati più di 9.000 casi, di cui circa il 72% tra gli uomini. Si tratta di un tumore più comune tra chi ha superato i 40 anni, ma si è osservato un recente incremento anche tra i più giovani.

Promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC), l’iniziativa vedrà l’adesione di oltre 130 centri che organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite. Lo scopo della campagna è educare alla prevenzione e aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce che può aiutare a migliorare la prognosi nei pazienti affetti dalla malattia.

La formula fondamentale per individuare i sintomi riconducibili ai tumori cervico-cefalici è il motto “1PER3”; se anche solo uno dei seguenti sintomi si manifesta in maniera continuativa per tre settimane è necessario rivolgersi al medico per un controllo: dolore alla lingua; ulcere che non guariscono o macchie in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato o perdita di sangue dal naso.

L’ASL CN2 aderisce alla Make Sense Campaign con una mattinata di diagnosi precoce, dedicata al controllo gratuito per chi presentasse i sintomi indicati.

L’appuntamento è per giovedì 19 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (reparto di Radioterapia, 2° piano).

Per informazioni e per prenotare la propria visita, telefonare al numero: 0172/1408690. Per approfondimenti: https://www.aslcn2.it/make-sense-campaign/