Come segnalare i guasti agli impianti di illuminazione pubblica al Comune di Cuneo

In merito ad alcuni articoli apparsi sui media locali relativi a segnalazioni di guasti agli impianti di illuminazione pubblica, ricordiamo che esiste un numero apposito per questo tipo di comunicazioni: lo 0171.692.747. In caso di mancata risposta è possibile lasciare un messaggio in segreteria, la segnalazione verrà presa in carico dagli addetti.

Com’è noto, i temporali estivi possono cagionare danni agli impianti di illuminazione pubblica. Ai cittadini si richiede collaborazione nel segnalare gli eventuali malfunzionamenti: prima i tecnici sono a conoscenza del guasto, prima possono organizzare l’intervento di riparazione.

Inoltre, in via Santa Maria 1 è a disposizione dell’utenza lo Sportello Unico del Cittadino: l'Ufficio – raggiungibile allo 0171.444.444 o alla mail sportellounicocittadino@comune.cuneo.it - è uno strumento di ascolto e comunicazione attraverso il quale vengono raccolte le segnalazioni e i suggerimenti della cittadinanza. Gli impiegati rispondono dalle 8.30 alle 17 dal lunedì al giovedì (pausa esclusivamente il lunedì dalle 13 alle 14) e il venerdì dalle 8.30 alle 13. Apertura al pubblico dalle 8.30 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Nel fine settimana è possibile effettuare le segnalazioni urgenti al centralino della Polizia Municipale (al numero 0171.67.777), gli operatori provvederanno ad avvisare i tecnici incaricati.

Si ricorda che tutti i numeri degli uffici comunali di interesse pubblico sono riportati nell’apposita pagina web del sito ufficiale: http://www.comune.cuneo.it/contatti.html.