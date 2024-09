Racconigi, un successo l'edizione 2024 di Libri al Castello

Con circa duemila presenze in quattro serate, il cortile del castello di Racconigi è diventato ancora una volta un importante fulcro culturale grazie alla seconda edizione del Festival letterario “Libri a Castello”, svoltasi dal 9 al 12 settembre.



Apprezzatissimi tutti gli ospiti della rassegna, che si è aperta con l’emozionante racconto autobiografico, tra parole e musica, del pianista siriano-palestinese Aeham Ahmad, intervistato da Natalia Ceravolo (Radio Capital). Quindi il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi ha fatto registrare il tutto esaurito per la lectio magistralis su Arte e Fascismo ispirata al suo ultimo libro. Applauditissimo anche il coach e formatore Walter Rolfo, che ha parlato di felicità individuale e aziendale; finale tra le risate con il comico e musicista Rocco Tanica, storico componente del gruppo “Elio e le Storie Tese”, in dialogo con il giornalista Attilio Celeghini (LaPresse).



Tutti gli autori, al termine dei rispettivi incontri, si sono anche resi disponibili per lunghi firma-copie delle proprie opere, prestandosi anche a numerosi selfie con la residenza reale sabauda a fare magnificamente da sfondo.



«Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto alzare ulteriormente l’asticella: siamo convinti che questa sia la strada giusta per dare valore a un luogo unico come il nostro castello e, in parallelo, per avvicinare le persone alla cultura, invogliandole alla lettura»,commenta soddisfatto Valerio Oderda, sindaco di Racconigi.



«L’interesse manifestato dei racconigesi, e non solo, nei confronto di questa manifestazione ci riempie di gioia e di speranza. Per questo continuiamo a sognare un unico, grande Festival letterario diffuso in due città diverse, in due Province e in due differenti periodi dell’anno. Spero di riuscire a realizzarlo già a partire dal 2025, con la fattiva collaborazione prima di tutto delle Amministrazioni comunali», rilancia Maurizio Liberti, direttore artistico della manifestazione e presidente del Gruppo di Lettura Carmagnola, che organizza anche il Festival “Letti di Notte”.



«Sempre di più il Castello di Racconigi si sta confermando non solo come splendida cornice, ma come casa della Cultura, che qui si sperimenta parlando direttamente con i maggiori interpreti delle Arti e della Letteratura», aggiunge Filippo Masino, Direttore delle Residenze reali sabaude.



L’edizione 2024 di Libri a Castello è stata organizzata da Comune di Racconigi, Gruppo di Lettura Carmagnola e Lions Club Racconigi, in collaborazione con le Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali del Piemonte; ha avuto il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo; ha visto la collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte, il Castello di Racconigi, Le Terre dei Savoia, l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, RacconigiAttiva e RacconigIncentro e si è svolta grazie ai contributi di Banca di Cherasco, Profilmec Group, Generali Assicurazioni, EP, ATL Cuneese e Camera di Commercio di Cuneo.