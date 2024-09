Ignazio Boschetto de Il Volo si è sposato: il 'sì' a miss Venezuela Michelle Bertolini - Video

(Adnkronos) -

Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti del noto gruppo Il Volo, si è sposato. In una cerimonia civile, intima e semplice, nel comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, di dove è originario, si è unito in matrimonio con Michelle Bertolini.

Alla cerimonia ovviamente erano presenti solo i famigliari e gli amici più stretti, quindi non potevano certo mancare Piero Barone e Gianluca Ginoble, gli altri due componenti de Il Volo: i tre cantano insieme dal 2009, quando avevano tra i 14 e i 16 anni.

Coetanea di Boschetto, Michelle Bertolini ha compiuto 30 anni a giugno. E' italovenezuelana e, dopo un passato nel tennis, è stata eletta Miss Venezuela Internacional nel 2013. Oggi è un'imprenditrice: ha fondato il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas e importa vini italiani di alta qualità in Venezuela con Vinos Bertolini.

Per il matrimonio ha scelto un abito bianco longuette dal taglio asimmetrico, maniche a tre quarti, disegnato dalla stilista Elisabetta Garuffi, titolare di un atelier a Bologna.