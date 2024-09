A Ostana torna ConversAzioni, il festival delle imprese e delle cooperative di comunità

Dal 4 al 6 ottobre 2024, il borgo di Ostana ospiterà la terza edizione di ConversAzioni, il festival delle imprese e delle cooperative di comunità. Promosso da Confcooperative Habitat Piemonte e dalla Cooperativa di Comunità Viso A Viso, il festival mette quest’anno al centro il tema della sostenibilità, esplorata attraverso le sue dimensioni ambientale, culturale ed economica.



“L’edizione 2024, intitolata Comunità Sostenibili: Il Ruolo della Cooperazione – afferma Alberto Anselmo, Presidente di Confcooperative Habitat Piemonte - continua il percorso delle edizioni precedenti e pone al centro la domanda: “È utopico pensare che le comunità, luoghi della trasformazione, possano essere sostenibili?”. Il festival punta a creare uno spazio di dialogo e confronto tra cooperative, imprese, esperti e istituzioni, al fine di costruire un terreno comune di azione strategica per il futuro delle aree interne”.



“Dopo i due appuntamenti di Verso ConversAzioni, incontri preparatori tenutisi a Demonte e Torre Pellice e mirati a estendere il dialogo anche alle istituzioni locali e alle imprese cooperative di tutti i territori – continua Federico Benini, Presidente di Viso A Viso - una delle principali novità di quest’anno è la Scuola di ConversAzioni, che offrirà una serie di workshop tematici, con l’obiettivo di affrontare tematiche specifiche legate alla sostenibilità. I partecipanti potranno dunque confrontarsi su esperienze e buone pratiche, lavorando insieme a esperti di diversi settori”.



Il festival inizierà venerdì 4 ottobre con un workshop innovativo dal titolo “Tecnologie e Comunità: Il Gaming come Facilitatore della Sostenibilità”, che esplorerà come il gaming possa essere uno strumento per coinvolgere le comunità su temi di sostenibilità ambientale. Tra gli ospiti d’eccellenza anche Andrea Lerda, curatore presso il Museo della Montagna di Torino e per l’ambito ambientale.



Sabato 5 ottobre, i partecipanti avranno invece la possibilità di approfondire la sostenibilità culturale, economica e ambientale attraverso workshop tematici. Numerosi esperti e personalità di rilievo si alterneranno nel corso della giornata tra cui Igor Vigna, Direttore Tecnico del Consorzio Forestale Canavesano, Matteo Cottura, Presidente Comprensorio CN1 Valle Po, Mauro Salot, Presidente Associazione Sentieri Alta Val Malone.



All’interno del workshop dedicato alla sostenibilità culturale si segnalano Ferdinando Cotugno, Giornalista, Ilda Curti, Progettista europea, Piercarlo Rossi, Professore Università di Torino, Silvia Bongiovanni, Fondatrice di Nuovi Mondi - Festival del Cinema di Montagna.

Infine l’ambito della sostenibilità economica vedrà tra i relatori Elia Dogliani, Presidente Federazione BCC Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Elena Casolari, Presidente Fondazione Opes, Mariolina Pianezzola, Direttrice GAL Tradizione Terre Occitane, Stefano Arduini, Direttore della rivista Vita.



Le attività proseguiranno nel pomeriggio attraverso dei percorsi in outodoor di conoscenza del territorio e attraverso momenti di dialogo e animazione con la presenza tra gli altri di Enrico Pesce, Presidente Oremo Energia Solidale, Anna Manca, Presidente Confcooperative Liguria e Vice presidente nazionale Confcooperative, Alessia Borelli, Direttore Persone, Cultura e Sostenibilità Gruppo Assimoco.



In conclusione è previsto un momento collettivo di testimonianze di buone prassi a livello nazionale e internazionale, animate dal Direttore Nazionale di Confcooperative Habitat, Valerio Pellirossi.



Il festival terminerà domenica 6 ottobre con un momento di incontro plenario e pubblico con rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali ed europee. In questa occasione verrà presentato il progetto Smart Rural 21-27 curato dal Comune di Ostana e dalla Cooperativa Viso a Viso e verrà lanciata una piattaforma digitale che raccoglierà i contributi e le esperienze condivise durante i tre giorni.



Per informazioni visitare www.piemonte.confcooperative.it e www.visoaviso.it/convers-azioni. Per partecipare al Festival è necessaria l’iscrizione a https://bit.ly/3LU83Mo.



Sarà disponibile un servizio di baby parking per i bambini da 1 a 11 anni, per facilitare la partecipazione.