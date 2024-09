Un successo la serata a “Bollicine” firmata Enoteca Regionale del Roero

Ricco apericena venerdì 13 settembre, presso la vineria «Il posto Giusto» a Govone.

Una quindicina di Arneis Spumante del Roero offerti dall'Enoteca Regionale del Roero sono stati abbinati alle creazioni del locale e hanno riscosso molti apprezzamenti da parte dei numerosi partecipanti all’evento.

L’Enoteca Regionale del Roero, che ha sede a Canale, sta lavorando anche in questa direzione.

Lo conferma il presidente Marco Perosino:

“Nell'intento di presentare tutte le novità in ambito produttivo Roero, era necessario uno spazio per gli spumanti di Arneis. Si tratta di un lavoro lungo, interessante e foriero di soddisfazioni. Tanti nostri associati sono ormai convinti e si sono lanciati negli spumanti a base Arneis e abbiamo pertanto presentato a Govone, nel ristorante «Il posto giusto» di Monica e Giulio, una riuscita degustazione, davanti ad un pubblico scelto e attento. Erano presenti le cantine primarie di Govone e altri 10 produttori roerini, per una serata conviviale di qualità”

Il prossimo appuntamento per conoscere queste bollicine del Roero, organizzato dall’Enoteca Regionale, si terrà a Montà mercoledì 2 ottobre.