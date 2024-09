Tra una settimana si alza il sipario su Bra's, il Festival della salsiccia e non solo

“IO VADO A BRA’S”, lo slogan lanciato il 28 giugno nella splendida cornice di palazzo Mathis, riecheggia ancora tra le strade e le piazze della capitale del barocco piemontese, pronta ad accogliere le decine di migliaia di visitatori del festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra che ritorna per una edizione da record, dal 19 al 22 settembre, con quattro vere e proprie giornate evento, tutte da vivere e da assaporare.

Bra’s è il grande Festival della Salsiccia di Bra e uno degli appuntamenti più importanti dell’enogastronomia piemontese con Cheese, Vinum e Fiera internazionale del tartufo bianco, organizzato dal Comune di Bra e dall’Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra e del riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Mercato della Terra condotta Slow Food, con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC.





I SETTE AMBASCIATORI DI BRA’S



Sono stati svelati nel corso dei tre mesi di avvicinamento i sette gli chef stellati di Bra’s, a partire dai resident chef, ancora una volta capitanati da Massimo Camia (Ristorante Massimo Camia*-La Morra). Al suo fianco Pasquale Laera (Ristorante Borgo Sant’Anna*-Monforte d’Alba) e Filippo Oggioni (Vecchio Ristoro*-Aosta). Ogni chef realizzerà due piatti ad hoc con i prodotti braidesi per un totale che supererà le 10 mila portate stellate.

Oltre ai resident chef sono tre gli ambasciatori stellati della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, da tre regioni diverse.

Il primo a essere stato insignito del titolo, domenica 28 luglio, è stato un grande cuoco della riviera Ligure: Ivano Ricchebono, chef del The Cook* di Genova e executive del Diana Grand hotel di Alassio.

Martedì 3 settembre è stata la volta dello chef Matteo Baronetto, alla guida del tempio della cucina piemontese: il Del Cambio di Torino.

Venerdì 13 settembre le eccellenze braidesi sono arrivate al cospetto della Madonnina nell’esclusivo Mudec *** dello chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini e dell’executive chef Davide Boglioli, nato a Bra nel 1991, grande talento dell’Alta cucina mondiale, premiato nell’occasione con il titolo di ambasciatore.

Un riconoscimento solo rimandato per Enrico Bartolini, che sarà il grande ospite di Bra’s sabato 21 settembre, dalle 11.

Classe 1979, originario di​ Castelmartini (in Toscana) Enrico Bartolini, è l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro Stelle in un sol colpo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del MUDEC-Museo delle Culture di Milano. Il suo è un percorso personale e imprenditoriale in costante crescita nel mondo dell’alta ristorazione.

Bartolini sarà intervistato dal giornalista Marcello Pasquero in un incontro con le autorità e la cittadinanza braidese.





GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE SI PARTE CON LA CENA TRISTELLATA



Quattro giorni di qualità altissima nel segno delle eccellenze braidesi con la direzione creativa di Valentina Moretto che, sin dalla prima edizione, ha pensato Bra’s come una manifestazione di promozione gastronomica diversa da tutte le altre, vestendola sartorialmente di leggerezza e allegria con allestimenti onirici, elementi teatrali, colorate scenografie d’antan, animazioni e intrattenimenti musicali di street band, arte circense e concerti, da questa edizione in collaborazione con Wake up Festival.



Si partirà giovedì 19 settembre con l’attesa cena stellata, cucinata dall’executive chef del ristorante Enrico Bartolini al Mudec, Davide Boglioli, enfant prodige dell’alta cucina italiana, nato e cresciuto a Bra. Scenario, suggestivo, della cena sarà l’“Ala Stellata” di corso Garibaldi, i meravigliosi portici che ospiteranno tutte le star e i momenti più esclusivi del Festival.



Davide Boglioli preparerà una cena tristellata esclusiva che aprirà BRA’S giovedì 19 settembre a un prezzo mai visto per un tristellato. Prenotazioni per gli ultimi tavoli disponibili su www.brasfestival.it



Il menù di giovedì 19 settembre prevede una sorpresa dello chef a precedere il sandwich Milano-Bra e l’imperdibile risotto “In-Bra-nato”, prima del filetto di vacca e nocciola e del dolce “La Zizzola” il tutto innaffiato dai nettari scelti dalla Banca del vino di Pollenzo.







VENERDÌ 20 SETTEMBRE L’INAUGURAZIONE UFFICIALE E POI BRA’S IN CONSOLLE CON MAX CASACCI



Con il taglio del nastro, alle 18, da parte delle autorità guidate dal presidente della Regione Alberto Cirio e dal sindaco di Bra Gianni Fogliato, con il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero prenderà ufficialmente il via Bra’s.



Saranno presenti rappresentanti di tre regioni per dare il via ufficiale alla manifestazione con l’apertura degli stand enogastronomici di promozione e degustazione delle eccellenze di Bra, del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta.





“Piazza delle Eccellenze” in piazza XX Settembre ospiterà il meglio dell’offerta enogastronomica del braidese e non solo con la presenza dei Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra Dop, Riso di Bra, Consorzio Formaggio Raschera Dop, Consorzio Formaggio Dop, Consorzio del Peperone di Carmagnola, Consorzio Crudo di Cuneo, Consorzio Salame Piemonte, Consorzio Porro di Cervere, Associazione Blu di Cuneo, Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, GINITALY, Consorzio Nocciola Piemonte IGP, FIVI Roero, Birrificio StaBrau, Birrificio Sagrin, con spazio promozione Valle D’Aosta e Regione Liguria.



La serata sarà nel segno di un imperdibile “Bra’s In Consolle” che non mancherà di coinvolgere migliaia di giovani e non solo. Pezzo forte sarà il dj set di Max Casacci in radiodiffusione nei locali della città.



Fondatore dei Subsonica Casacci è stata la vera anima della band torinese, capace di attraversare quasi 30 anni di musica nel segno dell’innovazione e della sperimentazione.



Produttore, chitarrista e seconda voce, ma anche tecnico del suono, Max Casacci è un musicista eclettico che saprà far ballare e divertire le migliaia di ragazzi presenti al festival.







SABATO 21 E DOMENICA 22 SETTEMBRE BRA’S COINVOLGERÀ TUTTA LA CITTÀ



Sabato 21 e domenica 22 settembre Bra’s diventa extralarge con l’apertura dei padiglioni dalle 11 del mattino fino alle 23.



INAUGURAZIONE DELL’ALA STELLATA



Alle 11.15 il momento clou del weekend di Bra’s con il taglio del nastro della grande cucina di BRA’S con gli Chef Enrico Bartolini***, Massimo Camia*, Pasquale Laera*, Filippo Oggioni*, il direttore di Ascom Bra e del consorzio della salsiccia di Bra Luigi Barbero, il sindaco Gianni Fogliato e le autorità locali.



Nell’occasione Enrico Bartolini sarà insignito del titolo di Ambasciatore della salsiccia di Bra.



A seguire apertura delle casse con piatti preordinabili su www.ticket.ascombra.it







I PIATTI STELLATI



Dalle 12 apre la grande Cucina Stellata di BRA’S dove degustare i piatti con i prodotti eccellenza di Bra preparati dagli Chef Massimo Camia*, Pasquale Laera*, Filippo Oggioni*. Ampia e ricca selezione di vini a cura della Banca del Vino di Pollenzo.



PIAZZA DELLE ECCELLENZE

“Piazza delle Eccellenze” in piazza XX Settembre ospiterà il meglio dell’offerta enogastronomica del braidese e non solo con la presenza dei Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra e del riso di Bra e di tutti i consorzi collegati.



Nella Piazza delle Eccellenze sarà possibile, inoltre, degustare i vini della Fivi, la Federazione italiana vignaioli indipendenti. Sotto l’Ala Stellata i vini proposti saranno quelli del progetto “The green experience” promosso da Coldiretti e del Consorzio dell’Alta Langa Docg in uno straordinario abbinamento tra bollicine ed eccellenze braidesi.



Non mancheranno le birre con Stabrau & Friends. Spazio alla dolcezza con Baratti & Milano e a Dicaf per una immancabile pausa dolce e caffè.





ENOTECA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VIGNAIOLI INDIPENDENTI DELEGAZIONE ROERO



Chi sono i Vignaioli indipendenti? Il Vignaiolo Indipendente coltiva le sue vigne, vinifica la sua uva, imbottiglia il suo vino e cura personalmente la vendita dello stesso, sotto la propria responsabilità, con il suo nome e la sua etichetta. Impegnati quotidianamente in un processo che segue tutta la filiera di produzione, i Vignaioli operano costantemente per custodire, tutelare e promuovere il territorio di appartenenza. Nata nel 2008, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti conta oggi più di 1.700 soci e ha lo scopo di tutelare il mestiere del Vignaiolo, rappresentandolo di fronte alle istituzioni e promuovendone la specificità.



Saranno 16 i produttori presenti a Bra’s: Francesco Rosso, Antica cascina dei conti di Roero di Olivero Daniela, Bajaj di Moretti Adriano, Azienda Agricola Cascina Goregn di Allerino Gaudenzio, Hilberg Pasquero di Hilberg Annette, cantina Isnardi Ernesto, Mario Costa Ssa, Azienda Agricola Crota Cichin Di Batti Francesco, Azienda Agricola Chiesa Carlo, Azienda Agricola Cascina Paladin Di Deltetto Davide, Rolfo Emanuele, Patrunet Di Battaglino, Az.Agricola Fassino Giuseppe, Bosco Samuele, Marchisio Family Organic Estate S.S.A., Benotti Rosavica.



I vini in mescita e vendita saranno: Roero Arneis, Favorita, Barbera d'Alba, Barbera d'Alba superiore, Langhe nebbiolo, Nebbiolo d'Alba, Roero e Roero Riserva.

I prezzi alla mescita: 4€ bicchiere Arneis e altri bianchi, 6€ i Roero, Nebbioli e altri rossi bottiglie in vendita: 15€ Arneis e altri bianchi, €18 Barbera e Nebbiolo, €20 Roero





VINO MA NON SOLO



Saranno presenti I BIRRIFICI: STABRAU www.stabrau.com e SAGRIN www.sagrin.it



IL MERCATO DEI PRODUTTORI. In collaborazione con: Campagna amica Coldiretti Cuneo, Confartigianato Cuneo, Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra



Aziende agricole presenti a Bra’s: Roerovero, Bussi Mauro, Giolitti Teresio, Marchisone Angelo, Cascina Lia, Verutti Daniel, Delfiore Sandra, Cascina la torre, Le cascine, Mulino del benessere, Ape golosina, Il sogno, Avija, Novaro Nicola, Castagnero Silvia, Corda Paolo.





La boutique dei buongustai: Damiani formaggi, Birrificio Alba, Fabifood, Revelli Margherita, Pomona, L’crave’ robiole, Silvana, Biulot, Berulin, Panegiro, Cascina d’sot, Ardizzina, Ornato Sabrina, Pellissero, L’elfo, Colle Peitino, Nuove rotte, Valiengo Stefania.



BRA’S LIVE



Sabato 21 settembre

Ore 21: Concerto gratuito dei BLUEBEATERS, amatissima band dal vibrante mix ska, pop, rock e reggae che festeggia i trent’anni di attività, preceduta dall’ Energy Show di LEO LIVE, un mix strabiliante di dance anni ‘70-‘80-‘90-2000 shakerato con la grande musica italiana tutto da ballare e cantare.

Domenica 22 settembre

Ore 18: Piazza Caduti della Libertà Concerto gratuito della BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI di Bra.

Ore 21: Concerto gratuito della GEPO MADALÒ FOLK BAND







LABORATORI DIDATTICI E DEL GUSTO

Presso il cortile di Palazzo Mathis Coldiretti propone due giorni di attività e laboratori incentrati sulla sostenibilità e sulle eccellenze enogastronomiche del territorio.



PROGRAMMA:

LABORATORI DEL GUSTO

I rossi The Green Experience incontrano la tradizione

Sabato 21 settembre - Ore 17.30

Degustazione guidata di tre vini rossi con tre ricette della tradizione Piemontese. Guideranno l’assaggio Pietro Benzi Sommelier AIS e l’agriturismo Antica Cascina Costa di Pagno. € 5



La Birra Baladin e i prodotti Bra’s

Domenica 22 settembre - Ore 11.00

Degustazione guidata di tre birre Baladin accompagnate dai prodotti di Bra’s: Salsiccia di Bra, Bra Dop, Riso di Bra e verdure degli orti braidesi. Guideranno l’assaggio il mastro Birraio Baladin e il cuoco Fabrizio Viglietti. € 5



La biodiversità nel piatto, formaggi e bianchi The Green Experience

Domenica 22 settembre - Ore 17.30

Degustazione guidata di tre vini bianchi con tagliere di formaggi: Bra tenero e duro, Blu di capra e toma di pecora di langa. Guideranno l’assaggio Pietro Benzi Sommelier AIS e il maestro assaggiatore ONAF Fabrizio Pellegrino. € 5



LABORATORI DIDATTICI

Costruiamo le casette per le api: i beehotel

Sabato 21 settembre – Ore 15:30

I bambini impareranno a costruire le casette per le api, i “beehotel”, scoprendo il valore della biodiversità e l'importanza di preservarla. Guiderà il laboratorio Valter Ellena della fattoria didattica L’Ape Golosina di Cascina Monfrin di Narzole. Gratuito



Facciamo la conserva

Domenica 22 settembre – Ore 15:30

I piccoli partecipanti prepareranno la conserva di pomodori, scoprendo il mondo dell'agricoltura e della conservazione degli alimenti. Guiderà il laboratorio Emanuele Bressi dell'azienda agricola omonima di Fossano. Gratuito



Per le prenotazioni (fino ad esaurimento posti disponibili) di laboratori e degustazioni, chiamare i numeri 0171 447280 o 366 5752531 o scrivere una mail a eca.cn@coldiretti.it





L’AREA TALK CON TUTTI GLI INCONTRI DA NON PERDERE A BRA’S



Sarà allestita anche una zona dedicata ai talk in cui saranno approfonditi temi legati alla sostenibilità e al futuro delle eccellenze braidesi.



Venerdì 20 settembre

ore 19:30-20:30: Presentazione corsi Its e Its-Ict

Relatori: Direttrice Fondazione Its Turismo e Attività Culturali Piemonte Francesca Carmagnola e Direttore Ascom di Bra Luigi Barbero con la presenza di rappresentanti di Its-Ict. interviste di Renata Cantamessa con docenti, coach, ex studenti ecc.



ore 20.30-20-45: diretta Its della giornalista Renata Cantamessa

ore 21.15: diretta di Renata Cantamessa con la Regione Liguria

ore 21.30: diretta di Renata Cantamessa con regione la Valle d’Aosta



Sabato 21 settembre

Ore 11.15 Il giornalista Marcello Pasquero intervista Enrico Bartolini

Ore 14.30: Incontro con Coldiretti

Ore 15.30 Incontro con Confartigianato

Ore 16.30: Incontro con Camera di Commercio di Cuneo

Ore 17.30: Incontro con l’Atl Langhe Monferrato Roero

ore 18.30: incontro con Tesi

ore 19.30: Incontro con Baratti & Milano

ore 21.00: Distretto del Cibo del Roero



Domenica 22 settembre



ore 9.30: Convegno sulla Salsiccia di Bra “La Salsiccia di Bra tra storia e futuro”, modera l’incontro Renata Cantamessa.

Un importante momento di confronto sul futuro della salsiccia di Bra con Gianni Fogliato- Sindaco di Bra, Paolo Bongiovanni - Assessore Regionale all’Agricoltura, Luigi Barbero - Direttore Ascom di Bra, Marco Carena - Presidente del Consorzio della Salsiccia di Bra, Alessia Verri - Dottoranda Dipartimento di Storia UNITO, Silvio Barbero - Vicepresidente dell’UNISG, Avvocato Roberto Ponzio - Esperto giuridico di enogastronomia e di tutela dei marchi



In diretta con LIVE.IT su targatocn.it lavocedialba.it lavocediasti.it torinoggi.it

piazzapinerolese.it sanremonews.it savonanews.it, lavocedigenova.it varesenoi.it ilbustese.it





ore 11.00: Incontro con la scuola Alma di Parma a cura di Renata Cantamessa

ore 12.00: Comune di Bra

ore 12:30: Consorzio della Salsiccia di Bra, Consorzio Bra DOP (Tenero e Duro), Consorzio del Riso e del Pane di Bra

ore 13.30: Consorzi ospiti

ore 14.30: Peperone di Carmagnola

ore 16.00: Incontro con la scuola Alma di Parma a cura di Renata Cantamessa

ore 17.00: Presentazione del libro di Domenico Agasso



Un corner sarà dedicato all’Istituto professionale “Velso Mucci” e un’area del padiglione sarà destinata all’Its turismo e Itc.



BRA’S coinvolgerà il commercio del centro storico braidese e tutta la città con aperture straordinarie dei negozi nelle giornate di sabato e domenica, e un’edizione speciale del “Mercato di Bra’s”, sabato e domenica dalle 10 alle 19, con la collaborazione di Coldiretti e Confartigianato.



Non mancheranno menù a tema preparati da bar e ristoranti.



Tutto sarà nel segno della mobilità sostenibile e del green con iniziative che incentiveranno gli spostamenti con i mezzi pubblici e la corretta raccolta differenziata con l’utilizzo di materiali riciclabili e il risparmio della plastica.



Sarà inoltre possibile visitare il centro storico della città e i monumenti che la rendono la capitale del Barocco Piemontese con l’accompagnamento di una guida. Verrà inserito nel percorso di visita anche il borgo di Pollenzo. Sono previste visite in cantina e nei musei civici, per l’occasione a ingresso gratuito.





TUTTI I LOCALI ADERENTI



BRA'S IN CONSOLLE

Caffè Cavour, London Cafè, Casa Arpino, Contorno, Cru D'Bra, 18-70 Drinkin' Kitchen, Stabrau, Sedici Piadina Bra, Talamini Cafè, Zero Enoteca Conviviale, Caffè Posta, La Scaletta, Il Centro, La Bula, Caffetteria Chiavassa.

BRA'S RESTAURANT

18-70 Drinkin' Kitchen, Ristorante Albergo Badellino, Schiacciala, Osteria Primi Dolci, Osteria La Bocca Buona, Teosinte, Ristorante Battaglino, Ristorante Garden - Albergo dell'Agenzia, Contorno, La Bula



BRA'S SHOP

Pelletteria Fratelli Oberto, Il Bagaglio, Profumeria Morra, Original Marines, Rebel, Business Space, La Femme, Paul & Bridge, Isabel, Didí dual design, Kalaluna, Gioielleria Carbone Andrea, LevelEleven.