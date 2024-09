Ampia partecipazione a Vottignasco per "Vivi ed esplora il Maira"

Si è svolta sabato 14 settembre la seconda edizione di "Vivi ed esplora il Maira", pomeriggio di sensibilizzazione alle tematiche ambientali organizzato dal comune di Vottignasco con il sostegno del Consorzio SEA.

L'evento, rivolto a tutta la cittadinanza ed in particolar modo ai ragazzi in età scolastica, ha visto i partecipanti impegnati in una passeggiata che li ha portati sulle rive del torrente Maira alla scoperta dell'importanza dei sistemi fluviali e della loro conservazione.

Ad accompagnarli in questo percorso la Guida escursionistica ambientale abilitata dalla Regione Piemonte Massimiliano Pellerino dell'associazione Vesulus, che li ha coinvolti in esperienze didattiche sulla flora e fauna acquatica e sull'importanza della biodiversità. Al termine della giornata, presso il salone polivalente "L'Amas" una merenda offerta dal Consorzio SEA a base di frutta da agricoltura biologica dell'azienda Sacchetto Michele di Monsola di Villafalletto ed una tazza in ceramica a ricordo della giornata