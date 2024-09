Fotografa il Monviso dalla Toscana: il nuovo 'scatto impossibile' di Fabio Longaron

Fotografare il Monviso dalla Toscana: un'impresa definita impossibile, ma che è di nuovo riuscita al giovane fotografo Fabio Longaron, innamorato del nostro Re di Pietra.

Questa volta lo 'scatto impossibile' lo ha realizzato dal pontile di Forte dei Marmi, nel pomeriggio di sabato 14 settembre.

Il 25enne di Piano di Mommio (comune a pochi chilometri da Viareggio, in provincia di Lucca), come raccontato più volte su TargatoCN (leggi qui), ha una profonda passione per la fotografia e studia Scienze Naturali e Ambientali a Pisa, dove si specializzerà in Meteorologia, formazione che gli permette di sfruttare al massimo tutte le potenzialità della fotografia.

"Dopo diversi mesi, - scrive a corredo della foto pubblicata su Instagram - "l’aria secca e molto fresca da Nord è tornata a spazzare via umidità ed inquinanti dai cieli del Nord Italia, regalando un’ottima visibilità verso gli orizzonti lontani. E, tra loro, il Monviso non è mancato all’appello. La foto di ieri sera, scattata dai 310 mt di altitudine del paesino di Pedona, nel comune di Camaiore, a 11.2 km di distanza dal pontile di Forte dei Marmi e 269 km dalla cima del Re di Pietra".