Racconigi, terminati i lavori di riqualificazione al bocciodromo comunale

Sono terminati i lavori di riqualificazione al nuovo bocciodromo comunale di Racconigi in via Principessa Mafalda di Savoia: l’edificio verrà inaugurato ufficialmente mercoledì 25 settembre e sarà dedicato al compianto Michele Tunesi, dirigente dell’azienda Profilmec, che tanto si è speso a favore della città di Racconigi e in particolare del bocciodromo.

I lavori hanno previsto la creazione di una nuova sala da biliardo, la ritinteggiatura dell’intero edificio e la realizzazione della terrazza e di un dehors coperto integrato col fabbricato. Inoltre, è stata ristrutturata la scala esterna antincendio. Il costo dei lavori ammonta a 200 mila euro, di cui 140 mila finanziati dall’azienda Profilmec, leader italiana nella produzione di tubi in acciaio, che ha anche fornito nuovi arredi da interno e da esterno per la struttura.

Tanta la soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale: “Siamo lieti di inaugurare questo bocciodromo completamente rinnovato, dedicato alla memoria di Michele Tunesi, non solo un grande dirigente, ma soprattutto un uomo di valore, che ha lasciato un segno positivo nella nostra città. Un ringraziamento speciale va alla Profilmec, che ha generosamente finanziato quest'opera di riqualificazione: quando le aziende del territorio si impegnano a promuovere e sostenere le attività locali, si crea un circolo virtuoso che non può che fare del bene alla comunità”, commenta il sindaco Valerio Oderda.