Sport in Piazza: per l’edizione 2024 uno straordinario successo di partecipanti a Mondovì

Un tepore nuovamente estivo ha accompagnato, domenica 15 settembre, l’edizione 2024 di Sport in Piazza, la manifestazione pensata per avvicinare i giovani e le famiglie all’attività sportiva. Una giornata di sensibilizzazione, aggregazione e divertimento certificata dai numeri: 28 le società sportive partecipanti, 600 i bambini iscritti tra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado, 6.000 circa i passaggi complessivi, 600 le borracce regalate, 324 i litri d’acqua omaggiati, 115 i pacchi dono sorteggiati, ciascuno con almeno tre regali messi a disposizione dalle società partecipanti, 13 i buoni da cinquanta euro donati grazie al Rotary Club, al Lions Club e al Leo Club di Mondovì, 3 le biciclette sorteggiate donate dall’Ipercoop di Mondovicino.

"Una bellissima festa nel nome della condivisione, del benessere e dell’attività sportiva - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore allo Sport, Alessandro Terreno – che testimonia il fervore associativo che da sempre anima la nostra città. Grazie agli organizzatori tecnici, agli sponsor e a tutte le realtà che hanno voluto prendere parte a questa giornata dimostrativa e formativa. Grazie, soprattutto, ai ragazzi e alle loro famiglie che hanno voluto cimentarsi con nuove discipline, utili per migliorare il proprio equilibrio psico-fisico ma anche per rafforzare la socialità e le relazioni interpersonali. Come Amministrazione crediamo e investiamo nello sport perché ne riconosciamo l’imprescindibile valore umano e sociale".