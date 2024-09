Calenda-Costa ultimo atto, ora volano gli stracci

Come sempre succede quando si tratta di divorzi o separazioni, gli stracci volano e la politica non fa eccezione.

Così anche tra Enrico Costa, prossimo a lasciare Azione per tornare in Forza Italia, e il leader del partito di cui fino a qualche settimana fa era vicesegretario nazionale, Carlo Calenda.

“Enrico Costa? In realtà non è uscito di sua iniziativa dal partito ma continuava a dire: ‘Se fate questo e quest’altro, io esco’. E siccome un singolo parlamentare non può dettare un continuo ultimatum al proprio partito, gli ho detto con affetto che Azione non è più il suo partito e che avrebbe dovuto trovarsene un altro”.

Queste le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “Il caffè della domenica”, su Radio24, dal leader di Azione Carlo Calenda sull’addio di Enrico Costa, che sta veleggiando verso Forza Italia.

“Il nostro è un partito – ha ribadito Calenda - che ha fatto congressi e ha organi decisionali. Quindi, o si sta dentro un partito oppure si decide di andarsene. E siccome questa decisione non maturava mai ma veniva demandata a ultimatum, abbiamo detto a Costa: ‘Buona strada nella destra, siamo felici per te’.

Poi una stoccata velenosa, a dimostrazione del fatto che ormai le strade dei due si stanno irreversibilmente dividendo: “Non so come farà Enrico Costa, che è un garantista di ferro, a stare in una coalizione che è quella ad aver introdotto più reati nella storia recente. Ma questi sono fatti che riguardano lui”.

A stretto giro di posta arriva la replica di Costa: “Non ho mai preteso di ‘dettare’ la linea, ma ho chiesto di ‘tenere’ la linea originaria di Azione, che è nata in opposizione al governo Conte bis, composto da Sinistra, Pd e Movimento 5 Stelle, precisamente i protagonisti del ‘campo largo’”.