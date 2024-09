Ampia partecipazione a Beinette per la tradizionale "Messa animata"

Si è tenuta lo scorso sabato 14 settembre la " Messa animata " che, ogni anno, la parrocchia di Beinette propone in apertura dell'anno catechistico.

"È stata un'occasione per riflettere sul tema della pece e stare insieme con canti accompagnati da batteria, violino, chitarra elettrica, flauto, chitarra acustica e pianoforte - dicono dalla parrocchia - per comunicare a tutti ed in maniera efficace la parola di Dio e le varie sfumature della vocazione".