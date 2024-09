A Saluzzo con la "Pedalata del cuore" visite mediche gratuite in piazza Garibaldi

Anche a Saluzzo, con la "Pedalata del cuore" visite mediche gratis, domenica 22 settembre, dalle 9 alle 11 in piazza Garibaldi, così come a Savigliano in piazza Santa Rosa e a Moretta in piazza Umberto.

Sono organizzate all'interno del programma della decima edizione della "Pedalata del cuore", la cicloturistica per amatori di 68 km giunta alla decima edizione, che parte da Savigliano e fa tappa a Saluzzo.

L'attività viene svolta nell'ambito della Giornata per la prevenzione dell'infarto miocardico e dell'ictus cerebrale.

Organizzano l'associazione "Amici dell'ospedale di Savigliano", l'Asl Cn1, Cuore in Mente aps" e il Comune di Saluzzo.

Verranno effettuate la valutazione del rischio cardiovascolare a cura di medici e infermieri volontari, la misurazione della pressione con la spiegazione della corretta manovra, stima del rischio vascolare e colloquio con il medico in caso di rischio moderato o alto. Verranpo date inoltre informazioni per il cambio dello stile di vita in relazione alla diminuzione del rischio.