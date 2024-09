"Re Carciofo" trasforma la salsiccia di Bra in una degustazione da favola

“Ma le favole esistono? Certo che si!” – scrive sui suoi social “Re Carciofo”, al secolo Enzo Bellissimo, vulcanico patron e oste intraprendente della omonima cantina e norcinoteca del centro di Albenga, dove ha saputo rendere l’aperitivo un rito instagrammabile e territoriale.

Prosegue il re: “L’incontro con la Fata Zucchina nasce per parlare di salsiccia, ma quella di Bra. E di qui nasce l'idea di omaggiare gli amici e clienti della mia cantina di una degustazione offerta dal Consorzio di tutela di questo prodotto tradizionale della salumeria braidese, una delle più pregiate a livello internazionale, per stimolare la curiosità e pregustare con un assaggio quello che potranno trovare e vivere in occasione dell’imminente Festival della Salsiccia”.

Un incontro, quello tra Enzo Bellissimo e la divulgatrice alassina Renata Cantamessa (la Fata Zucchina), che ha ambientato nella cantina gourmet un’anteprima esclusiva dell’imminente e attesissima edizione di BRA’S, il Festival della Salsiccia di Bra e del buon Gusto, che dal 19 al 22 settembre prossimo animerà il centro storico della capitale del Roero con degustazioni d'autore, cooking show e mercato delle eccellenze, dove chef stellati emergenti e giovani talenti celebreranno l’insaccato più cult prodotto con carni magre di bovino e una piccola percentuale pancetta di suino, da gustare preferibilmente a crudo.

Ma la degustazione promozionale proposta dalla norcinoteca ha arricchito il tagliere proposto con assaggi di Bra DOP tenero e duro offerto dall’omonimo Consorzio di tutela, proprio in omaggio a quello istituzionale braidese.

“La nostra bellissima Liguria e la Città di Bra unite dalla qualità del food. Bella storia questa!” ha concluso Re Carciofo nel suo post. Non a caso, il suo bistrot è considerato un “teatro” dell'incontro tra gli imprenditori agricoli che sanno trasformare ottime materie prime in ottimo cibo, e i consumatori che lo sanno scegliere, e goderne, in ottima compagnia.