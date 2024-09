Sommariva del Bosco, riprendono i corsi musicali per l'anno scolastico 2024/2025

L'associazione l'Offerta Musicale attiva sul territorio di Sommariva del Bosco da 20 anni, organizza come di consueto i corsi musicali per l'anno scolastico 2024-2025.

- l'ORCHESTRA JUNIOR, alla quale i piccoli allievi sono invitati a partecipare sin dai primi mesi di studio dello strumento, al fine di apprendere nozioni di base fondamentali per la loro crescita come l'ascolto

- la WHATEVER IT TAKES, orchestra presente da 15 anni all'interno dell'associazione, diventata il momento centrale dell'attività didattica; raggruppa infatti ragazzi dai 14 ai 27 anni che studiano un repertorio vasto, da colonne sonore di film a brani di musica rock.

Le iscrizioni si apriranno il 23 settembre e saranno attive fino al 17 ottobre, ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 19:30 presso la sede in Viale Scuole 9 (ingresso laterale) a Sommariva del Bosco. Un momento cruciale per i nuovi allievi sarà la giornata di SCUOLE APERTE, prevista per SABATO 5 OTTOBRE dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15, durante la quale sarà possibile conoscere i professori che saranno a disposizione per presentare e far provare gli strumenti!