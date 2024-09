Ospedale di Verduno, anche Cia Cuneo allo "Sportello del Cittadino"

Cia Agricoltori italiani di Cuneo partecipa allo “Sportello del Cittadino”, inaugurato la settimana scorsa all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’utenza, a rotazione con le altre Associazioni aderenti, le prestazioni di CAF e Patronato direttamente all’interno del nosocomio.

«E’ un servizio che già stiamo fornendo all’Ospedale Santa Croce di Cuneo – osserva la responsabile provinciale del Patronato Inac di Cia Cuneo, Lorena Casagranda –, limitatamente alle competenze del Patronato, mentre a Verduno si sono aggiunte anche le prestazioni attinenti al CAF, in modo da dotare l’Ospedale di un supporto completo di assistenza ai cittadini che si trovano in situazioni di bisogno o che necessitano di informazioni e orientamento riguardo a questioni fiscali e previdenziali. L’esperienza di Cuneo ci dice che si tratta di un’iniziativa molto utile e apprezzata dagli utenti, che possono contare su un concreto aiuto quando si trovano in stato di particolare fragilità, come, ad esempio, nel caso dell’espletamento delle pratiche burocratiche e amministrative legate alle richieste di invalidità civile, di accompagnamento per gli anziani ricoverati che necessitano di assistenza e di permessi L.104 per chi li assiste».

Il nuovo Sportello, ubicato presso il locale vetrato di fronte all’area ristoro del quarto piano dell’Ospedale di Verduno, è aperto il lunedì dalle 10 alle 12 (servizi CAF) e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (servizi Patronato).