Savigliano, nuovo micronido nell'ex asilo di San Giovanni

L'ormai ex asilo “Sacro Cuore” di San Giovanni tornerà ad ospitare dei bambini. È stata firmata in Municipio la convenzione tra il Comune di Savigliano e Oasi Giovani Ets per la nascita di un nuovo micronido che sorgerà proprio in una parte dei locali di piazza Schiaparelli.

Il nuovo nido prevede 24 posti a disposizione per la fascia 0-3, sarà gestito da Oasi Giovani e verrà intitolato al professor Francesco Cravarezza, indimenticato primario di ostetricia e ginecologia del Ss. Annunziata.

Presenti alla firma della convenzione anche la parrocchia di San Giovanni, proprietaria dei locali, e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, che per la causa aveva emesso un bond solidale: l'1% era proprio destinato al nuovo nido. Il bond stato “bruciato” in poco tempo, e dunque la nuova struttura potrà contare su un contributo da 50.000 per i lavori di adeguamento.

"Con questa soluzione – afferma Anna Giordano, assessore alla scuola del Comune di Savigliano – la storica struttura di San Giovanni, che per decenni ha visto crescere tanti piccoli saviglianesi, tornerà ad ospitare bambini. E si implementeranno i posti nido sul territorio saviglianese. Il Comune si riserverà nella nuova struttura 10 posti della lista d'attesa del nido comunale".

"La titolarità del nido – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – sarà in capo al nostro ente. È una convenzione importante, che darà una risposta rilevante ai bisogni della cittadinanza. Ci è sembrato doveroso, visto che sarà una struttura dedicata i più piccoli, intitolare il nuovo micronido al professor Cravarezza, che nel suo percorso professionale ha fatto nascere migliaia di bambini ed ha poi fatto due lasciti importanti, uno al museo civico ed uno al nostro ente. Aspetto importante, il nuovo nido si tradurrà anche in nuovi posti di lavoro che saranno necessari per la nuova attività".