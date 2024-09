Slitta di un mese il varo del nuovo ponte Odasso a Garessio

Slitta di circa un mese il varo del nuovo Ponte Odasso di Garessio.

"È previsto dopo il 20 di ottobre - spiega il sindaco, Luciano Sciandra.

Alla base del rinvio, da quanto si apprende, alcuni ritardi legati alla zincatura della struttura che avrebbe dovuto essere installata nella prima metà del mese di settembre.

Il progetto dell'infrastruttura, che andrà a sostituire il vecchio ponte, abbattuto nel 2020 a seguito dell'alluvione (leggi qui), è stato presentato a fine luglio dai tecnici della Tecse Engineering, in una sala consiglio gremita.

Forti le critiche e le perplessità che sono emerse nel corso dell'incontro per quanto riguarda l'accesso alla struttura ai disabili e alle persone con problemi di mobilità dal lato dell'ex bar Curini dove - vi è una pendenza importante - e dove sarà installata una piattaforma che fungerà da "ascensore".

La realizzazione dell'opera, per un importo di 1.898.280 euro, è stata affidata alla ditta Bertero Mario srl di Santo Stefano Roero, il progetto architettonico e la supervisione artistica sono affidati alla Giugiaro Architettura di Moncalieri, mentre il progetto strutturale e impiantistico alla TECSE Engeneering studio associato di Torino.

Come era già stato anticipato in altre occasioni il ponte sarà una passerella pedonale, a campata unica e il cantiere dovrà chiudersi entro la fine dell'anno per rispettare i tempi previsti dal PNRR.