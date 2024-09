Cuneo, incidente sulla bovesana: code e rallentamenti

La pioggia che cade incessantemente dalle prime ore della mattinata e l'asfalto viscido stanno creando inevitabili disagi alla circolazione stradale sulle strade della Granda.

Il caso, per esempio, di un incidente, per fortuna senza conseguenze per le persone ma con inevitabili danni materiali per le auto coinvolte, successo nel pomeriggio di oggi (mercoledì 18 settembre) sulla Strada Bovesana tra Cuneo e Boves dove è avvenuto un tamponamento.

Intervento di una pattuglia dei carabinieri, che hanno provveduto a regolare il traffico durante la rimozione dei mezzi incidentati. Inevitabili alcune code, che in questi minuti stanno rallentando la circolazione, ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Si raccomanda, come sempre in caso di maltempo, di guidare a velocità ridotta e con la massima prudenza.