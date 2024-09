Giornata nazionale del Formatore, Bergesio: "Momento importante"

Oggi (mercoledì 18 settembre) il Senato, con 72 “sì”, nessun voto contrario e 54 astensioni, ha approvato in prima lettura il disegno di legge che istituisce la Giornata nazionale del Formatore. Ora il ddl, proposto dalla Lega, passerà al vaglio della Camera.

La Giornata sarà celebrata il 14 settembre di ogni anno ("nel mese di avvio dell'anno scolastico e della formazione professionale") attraverso iniziative e manifestazioni che Stato, Regioni, Province, Comuni e scuole di ogni grado possono promuovere per "accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori".

“Come Lega abbiamo fortemente voluto questa Iniziativa importante e doverosa, per valorizzare una figura fondamentale per la crescita personale e professionale dei cittadini - commenta il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio -. I formatori svolgono un ruolo chiave nell’educazione e nello sviluppo di competenze in ambito lavorativo”.

“L’obiettivo della Giornata è quello di accrescere la consapevolezza sull’importanza del ruolo svolto dai formatori. Solo attraverso istruzione e formazione, con l’acquisizione di competenze didattiche, professionali e personali, i cittadini possono partecipare consapevolmente alla vita democratica del Paese”, conclude il Senatore Bergesio.