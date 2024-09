Domenica a Mondovì un torneo di padel femminile in memoria di Angela Figone

Ha già registrato il tutto esaurito il torneo di padel, tutto al femminile, dedicato al ricordo di Angela Figone, giovane avvocato, scomparsa improvvisamente lo scorso marzo, che si è sempre dedicata ad aiutare gli altri, attraverso il lavoro, con il suo impegno nella vita amministrativa e associativa del Monregalese.

"Ci faceva piacere proporre un'iniziativa che potesse proseguire quanto iniziato con la raccolta fondi aperta dopo la sua scomparsa per unire le forze e riuscire a realizzare qualcosa di importante e bello in suo ricordo -. spiega Serena Marenco che ha organizzato l'iniziativa - "Siamo fortunate perché l'idea è piaciuta e abbiamo già raggiunto un numero di iscritte che ci consente di avere 20 squadre. Il torneo - come dice la locandina - è per 'incapaci', perché l'obiettivo non è quello di fare grandi prestazioni sportive, ma divertirsi, stare insieme in allegria e sorridere, come avrebbe voluto Angela".

Il torneo è in programma domenica 22 settembre, a partire della 10, presso lo Sporting Club Mondovì. Verranno premiate le prime tre coppie. Il ricavato dell'evento verrà devoluto all'associazione Futuro Donna ODV in memoria di Angela.