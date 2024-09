Presso la sede di Confapi Cuneo il congresso “Rischio d'impresa per le PMI”

“Rischio d’impresa per le PMI, come riconoscerlo e superarlo per raggiungere gli obiettivi prefissati”, questo il tema dell’incontro che si terrà presso la sede di Confapi a Cuneo, via Mazzini 2, giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 17.30.

Quasi il 50% delle PMI in Italia non ha un modello di mappatura dei rischi, solo il 37,4% ha un risk manager dedicato. Gli scenari normativi mutano velocemente e oggi sono 24 le categorie di rischio alle quali può andare incontro una PMI. Con questi numeri diventa fondamentale conoscere, capire come affrontare e come prevenire, i rischi che possono indebolire e bloccare quelle imprese che vogliono cogliere tutte le nuove opportunità di business per raggiungere i più ambiziosi obiettivi. I relatori che presenteranno case history e metodologie per affrontare i rischi d’impresa sono Fabrizio Angeli, coach e trainer per Orion, e Nicola Patria, avvocato che si occupa di efficientamento dei processi organizzativi aziendali. Aprirà l’incontro Massimo Marengo, presidente di Confapi Cuneo. Seminario gratuito, ingresso libero previo accredito scrivendo a meeting@apicn.it