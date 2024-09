Rinnovato il direttivo di Assoprom: la presidente è Patrizia Merlino

"Per me è un onore essere stata eletta presidente di Assoprom e sono certa che sarebbe stato orgoglioso anche papà, che è stato tra i primi ad associarsi".

Così Patrizia Merlino, titolare insieme al fratello Giorgio, della Merlino Pubblicità di Ceva commenta l'elezione alla presidenza di Assoprom, associazione fondata nel 1988, che riunisce i produttori e i distributori più qualificati di articoli pubblicitari e promozionali presenti sul mercato europeo.

"Dopo 36 anni ho l'onore di essere la prima presidente donna - spiega - una soddisfazione e una grande responsabilità rappresentare oltre 80 aziende presenti in tutta Italia. L'obiettivo sarà lavorare con passione, come fatto fino ad oggi, dando linfa a nuove idee e progetti. In questa nuova avventura sarò affiancata da un gruppo professionale e affiatato".

Il nuovo direttivo, eletto nell'assemblea del 18 settembre, è composto da Patrizia Merlino (presidente), Mario Bertino (vice presidente), Paolo Cattaneo (tesoriere), Silvia Verenuso (consigliere) e Aldo Basilico (segretario).

"Il mio pensiero - conclude la neo presidente - non può non correre alla fine degli anni '80, alle prime riunioni, a personaggi mitici che ho avuto l'onore di conoscere ed apprezzare e a mio papà. Le idee sono molte per questo biennio e l'impegno sarà tanto. Grazie a tutti i soci che hanno, con il loro voto, riposto fiducia in me e nella storia che la Merlino Pubblicità rappresenta con i suoi 65 anni di attività".