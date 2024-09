Con "Io, Magda" Saluzzo rende omaggio al soprano Magda Olivero

"Io, Magda" l’omaggio al soprano Magda Olivero che ne ricorda il talento e il legame con Saluzzo, dove nacque nel marzo del 1910 (morì a Milano l’8 settembre del 2014) inizia domani, sabato 21 settembre, con una serie di appuntamenti lungo tre giorni.

Alle 21 al cinema teatro Magda Olivero lo spettacolo “In Arte Magda” a cura delle compagnie teatrali della città (Primoatto Aps, Teatro del Marchesato Aps e Teatro Prosa Saluzzo Aps) in cui il regisya, autore del testo Corrado Vallerotti ripercorre la straordinaria vita umana e artistica della famosa cantante lirica.

Domenica 22 settembre una passeggiata teatralizzata "A spasso con Magda” con figuranti in abiti di 70 anni fa e auto storiche lungo un percorso cittadino che condurrà i presenti nella Saluzzo degli anni '50, in una immaginaria visita del soprano alla sua città natale, accompagnata dal marito.

Prima partenza alle 15 dal Monastero della Stella ( piazzetta Trinità) per arrivare in piazzetta San Nicola, attraverso via Gualtieri immersa nell'atmosfera e adorna di immagini inedite ( Nico Gedda) della vita saluzzese di quegli anni, periodo d’oro dell’artista, acclamata sui grandi palcoscenici internazionali.

Alla Croce Nera esibizioni del gruppo torinese Comicoro.

Alle 21 “Conversar cantando” serata al Monastero della Stella a cura del maestro Giulio Laguzzi, direttore musicale di palcoscenico del Regio di Torino. Narrazione dell’attrice Chiara Buratti e special guest: il soprano Erika Grimaldi.

Chiuderà la tre giorni (lunedì 23 settembre) dalle 20.45, sempre al Monastero della Stella, il monologo teatrale “Sogno di una voce”, scritto dal professor Enrico Badellino e di cui sarà interprete Lucetta Paschetta del Teatro del Marchesato.

Al termine un brindisi in onore di Magda Olivero.

Modifiche alla viabilità domenica 22 settembre

Per consentire lo svolgimento di “Io Magda” evento realizzato dalla Fondazione CRSaluzzo, Monastero della Stella in collaborazione con il Comune e associazioni culturali locali (Amici della musica e dela teatro Magda Olivero e Fidapa) ci sarà ( domenica) il divieto di transito in via Gualtieri, tra via Balbis e via San Nicola; dalle 14 alle 20, divieto di sosta con rimozione forzata in via Rifreddo, tra via Palazzo di Città e via Macallè; in via San Nicola, tra via Gualtieri e via Del Seminario; in piazzetta San Nicola e piazzetta Trinità.