Scopri la nuova assistenza ufficiale Kia alla Concessionaria Vento di Alba!

La Concessionaria Kia Vento di Alba è pronta ad accoglierti con la sua nuova assistenza ufficiale! Il marchio Kia, celebre per la sua garanzia senza pari di 7 anni o 150.000 km, continua a distinguersi per affidabilità e attenzione ai propri clienti. Grazie a questa garanzia, Kia accompagna i proprietari lungo tutto il ciclo di vita del loro veicolo, offrendo una connessione costante e sicura.

Ma c’è di più! La concessionaria di Alba ti offre l'opportunità di estendere la garanzia grazie al pacchetto Kia Care, che consente di eliminare i limiti di chilometraggio, offrendo una copertura illimitata e tranquillità assoluta.

Situata in Corso Bra 9, in un'ex sede storica, la concessionaria inaugurata lo scorso novembre è dotata di un’officina autorizzata all’avanguardia, con strumenti di ultima generazione e tecnici certificati. Ogni intervento di manutenzione e riparazione sui veicoli Kia viene eseguito con massima cura e attenzione ai dettagli, garantendo così le migliori prestazioni nel tempo.

"La Concessionaria Kia Vento di Alba è il punto di riferimento per chi cerca efficienza e affidabilità. Con un'assistenza ufficiale di qualità, la tua Kia sarà sempre in mani sicure".

Gli orari dell’officina sono dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Situata in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, in Corso Bra 9, ex Monchiero Moto, la Concessionaria Vento è pronta a prendersi cura del tuo veicolo.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale www.kiavento.com o contatta il servizio clienti al numero 0173/328234.

Kia e Vento: insieme dal 2001 per offrirti il meglio della mobilità in provincia di Cuneo. Ti aspettiamo!

