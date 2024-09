Lo chef più stellato d’Italia è Ambasciatore della Salsiccia di Bra

“BRA’S 2024 Festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso” lo ha premiato con la carica di “Chef Ambassador” e lui si è prestato gentilissimo ai selfie con i tanti fans che lo avvicinavano.

Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, smentisce così la fama dei grandi cuochi con carattere spigoloso e si dimostra invece persona gentilissima, cortese e disponibile.

La breve cerimonia di stamane, sabato 21 settembre, sotto l’Ala Stellata nei portici storici di Corso Garibaldi lo ha visto protagonista di un breve incontro con il numeroso pubblico che affolla da ieri le vie dalla città: il cuoco toscano ha raccontato i suoi inizi, le sue “regole” in cucina, il suo stile e la sua avventura nel mondo dell’alta ristorazione. Ha elogiato Davide Boglioli, il giovane chef braidese diventato suo collaboratore e alla domanda “Aprirà prossimamente un locale nel nostro territorio?” ha risposto con un sorriso:

“Sono comunque in parte legato alla vecchia scuola. Un ristorante deve sondare il terreno per tre anni, costruirsi una clientela solida, che ritorna volentieri ai suoi tavoli. Il Piemonte lo conosco bene, da anni”.

Tra il sindaco di Bra Gianni Fogliato, il direttore di Confcommercio Ascom Bra Luigi Barbero e in compagnia di Massimo Camia, chef coinvolto direttamente in BRA’S, insieme ai colleghi Pasquale Laera e Filippo Oggioni, Enrico Bartolini è apparso a proprio agio e molto orgoglioso del riconoscimento ricevuto.

“Vivete in un luogo dove si conservano con cura le tradizioni come quella della salciccia di Bra, peraltro buonissima come ho potuto constatare. Sono tanti i prodotti d’eccellenza che presentate a BRA’S: la prossima volta verrò a cucinare un risotto!”

Inaugurata con taglio del nastro l’Ala Stellata, la cerimonia è proseguita con un aperitivo nella vicina Piazza delle Eccellenze, il grande padiglione dei prodotti braidesi dove scoprire la salsiccia, il formaggio e il riso di Bra, insieme ai migliori prodotti piemontesi e a quelli delle regioni ospiti Liguria e Valle d’Aosta.

Ottimo successo la serata del venerdì BRA’S in Consolle con grande soddisfazione degli espositori.

BRA’S il Festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso prosegue fino a domani, domenica 22 settembre.

Programma e prenotazioni su http://www.brasfestival.it/ http://www.ticket.ascombra.it/ e http://www.coldiretti.cuneo.it/