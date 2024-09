Semafori "intelligenti" per la viabilità sul Colle di Nava, Adolfo: "La nostra priorità è la sicurezza"

Un sistema di semafori "intelligenti" e di impianti segnaletici regolerà il flusso veicolare nel comune di Pornassio lungo la Statale 28 del Colle di Nava. A parlare del progetto che è in fase avanzata di programmazione "da parte di un pool di ingeneri e tecnici che opera per una società su scala nazionale" è il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo: "E arrivato il momento, dopo una estate difficilissima, di dare una svolta. L'ordinanza rimane in vigore ma le forze dell'ordine, polizia stradale e carabinieri sono impossibilitati, per mancanza di forze a farla rispettare, quindi occorre voltare pagina. La prossima settimana abbiamo in agenda la riunione decisiva. La nostra priorità è la sicurezza".

L'ordinanza del settembre 2023 del sindaco Adolfo, vieta, infatti, come è noto il transito di autoarticolati e autotreni nel territorio comunale, di Pornassio, con le frazioni Case Rosse e Case di Nava salvo per quelli che devono effettuare le consegne tra le province di Cuneo e Imperia, modifica inserita successivamente.

"La necessità urgente -prosegue Vittorio Adolfo - deriva dal sempre più forte incremento di traffico di mezzi pesanti, superiori ai 12 metri di lunghezza, soprattutto di nazionalità straniera, che utilizzano la Statale 28 invece dell’autostrada, nonostante, appunto, l'ordinanza. Le dimensioni di questi mezzi, impegnando curve e strettoie, hanno spesso causato incidenti e rallentamenti con la conseguente chiusura della Statale 28, bloccando completamente il traffico, con la necessità di intervento da parte dei vigili del fuoco, e impendendo il passaggio dei mezzi di soccorso".

Il primo cittadino di Pornassio, ex consigliere regionale e parlamentare non sembra nemmeno convinto che a risolvere i problemi sarà la Armo- Cantarana: "Sono state fatte troppe parole, mi devono dire quando si aprono i cantieri e con quali risorse, il resto è aria fritta".