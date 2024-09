Per cause in via di accertamento, un'auto a gpl ha preso fuoco a Ceresole d'Alba. Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore.

Il fatto si è verificato intorno alle 10 di sabato 21 settembre. Nessuna persona è rimasta coinvolta: gli occupanti si sono messi al riparo e hanno chiamato i soccorsi.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.