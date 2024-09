Storia di Materiali e Passioni: al Museo Luigi Mallè di Dronero la mostra di Arlindo Sousa Alves

Il Museo Luigi Mallé presenta "Storia di Materiali e Passioni - Arlindo Sousa Alves e lo Scarto come Arte": la mostra, a cura di Ivana Mulatero e Antonio Musiari, realizzata con il sostegno della Regione Piemonte e del Comune di Dronero, si inserisce all'interno di un più ampio progetto culturale promosso dalla MAMO Educational Foundation ETS, in collaborazione con il Museo Civico Luigi Mallé e l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, volto all'inclusione e alla valorizzazione di giovani talenti e a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della sostenibilità e del riutilizzo creativo dei materiali.

L'inaugurazione è prevista per domenica 22 settembre alle ore 17:00 alla presenza di Carlo Giordano, Assessore alla Cultura della Città di Dronero, Ivana Mulatero, Direttrice Museo Mallé, del Cancelliere della Repubblica di Capo Verde, Antonio Musiari, Professore Accademia Albertina di belle Arti di Torino, Silvio Severini, Presidente Mamo Educational Foundation ETS, Francesco Revello, Associazione Amici di Bruno Rosano, Arlindo Sousa Alves, Artista; modera: Federico Nicola Alloatti, Mamo Educational Foundation ETS.



La mostra in prima nazionale dell’artista capoverdiano Arlindo Sousa Alves, giunto in Italia nel 2013 in cerca di lavoro e stabilitosi a Dronero, il paese alle porte della Valle Maira, prosegue fino al 27 ottobre 2024, con aperture: sabato e domenica ore 15:00-19:00. Su appuntamento in orario settimanale.

Arlindo Sousa Alves nasce l’11 febbraio 1985 sull’isola di Santo Antao, nella Repubblica di Capo Verde. Cresciuto in una realtà complessa ma affascinante, segnata dalla scarsità di cibo ed acqua ma immerso nei colori vivaci e nei profumi intensi della sua terra natale, Alves ha sviluppato una sensibilità particolare verso il riutilizzo dei materiali. Educato in un ambiente dove nulla andava sprecato, il suo arrivo nel 2013 in Italia ha suscitato una riflessione profonda sugli sprechi della società occidentale, che ha saputo trasformare in una passione creativa per il riciclo e la rivalorizzazione creativa degli scarti divenuti sculture, dipinti, oggetti di proto-design.