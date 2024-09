Mindfulness: un viaggio verso la consapevolezza, da ottobre a Cuneo

A partire da ottobre, presso lo Studio Emovere, ricominciano gli incontri dedicati alla pratica mindfulness.

Quante volte nella vita ci siamo sentiti come spettatori di un mondo che scorre veloce, incapaci di abitarlo pienamente? A volte proiettati nel futuro, altre bloccati in un passato che sembra trattenerci, come se ci sfuggisse l’occasione di vivere davvero il momento presente. Si parla spesso dell’arte dello “stare nel qui e ora”, ma questo concetto può apparire come un semplice slogan, quasi freddo e distante.

Tuttavia, la scienza, la psicologia e le tradizioni millenarie ci mostrano che non solo è possibile vivere consapevolmente, ma che la consapevolezza è una capacità innata dell’essere umano. La vera sfida è imparare ad allenare questa facoltà e a coltivarla nella nostra vita quotidiana. Negli ultimi 40 anni, il termine inglese “mindfulness” (consapevolezza) ha guadagnato sempre più rilevanza grazie al lavoro pionieristico del professore emerito di medicina Jon Kabat-Zin.

Ma cos'è esattamente la consapevolezza o, per usare il termine inglese, la mindfulness? È la capacità di prestare attenzione al momento presente in modo intenzionale e non giudicante, accogliendo tutto ciò che emerge: pensieri, sensazioni, emozioni e il mondo circostante. La mindfulness ci permette di vivere con maggiore pienezza, riducendo lo stress, migliorando il benessere mentale e aiutandoci a gestire le difficoltà quotidiane.

È un'abilità che può trasformare profondamente il modo in cui affrontiamo la vita, portandoci ad essere più presenti e consapevoli. Il corso MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) di otto settimane, aperto sia a coloro che non hanno mai fatto esperienza della mindfulness e della meditazione, sia a chi invece desidera approfondire la propria personale pratica, partirà lunedì 21 ottobre dalle ore 19.00. È prevista una serata informativa libera e gratuita lunedì 30 settembre alle ore 19.30, presso lo Studio Emovere, Corso Solaro 4, Cuneo, con prenotazione obbligatoria. Inoltre sabato 12 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso Cascina Zumaglia ci sarà un ritiro di un giorno dedicato alla mindfulness, rivolto a tutti coloro che hanno già una minima esperienza con la pratica meditativa. Gli incontri saranno condotti dalla dottoressa Chiara Miotto, psicologa e istruttrice mindfulness, certificata dall’Associazione Italiana per la Mindfulness - AIM.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare le locandine allegate e contattare il 349 14 00 009.