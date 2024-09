Volley giovanile: al via i corsi di minivolley Volley S3 targati MonVi

Vacanze finite, si torna sui banchi di scuola…ma anche in palestra!

Tutto è pronto per una nuova stagione di volley, dedicata ai più piccoli..con tante novità!

Al via i corsi di minivolley targati MonVi, la sinergia tra Mondovì Volley e Vicoforte Volley Ceva, per i nati dal 2015 al 2018: saremo presenti a Mondovì, Magliano Alpi, Vicoforte e Ceva.

Bambine e bambini potranno provare il nostro bellissimo sport scegliendo tra queste palestre e orari, contattando Marta Fenoglio al numero 331 785 2071.

Mondovì PalaItis: lunedì (dalle ore 16.30 alle ore 17.30), mercoledì (dalle ore 16.30 alle ore 17.30)

Magliano Alpi: giovedì (dalle ore 17.30 alle ore 18.30)

Vicoforte: martedì (dalle ore 17.00 alle ore 18.00) e giovedì (dalle ore 16.30 alle ore 17.30)

Ceva Palestra Scuola Medie: martedì (dalle ore 17.00 alle ore 18.00) e giovedì (dalle ore 17.00 alle ore 18.00)

Ti aspettiamo: le prime due settimane di attività sono gratuite!

Il nostro minivolley ha come parole d’ordine “GIOCO e DIVERTIMENTO”: le attività sono studiate ad hoc per bambini di questa fascia di età. Le nostre attività creeranno situazioni di gioco per stimolare ogni bambino a trovare diverse soluzioni al problema. Con le diversificate attività che verranno proposte si ha l'obiettivo di ampliare il più possibile il bagaglio di competenze motorie, sviluppare le capacità coordinative e motorie dei bambini, il tutto svolto in un ambiente sereno e disteso dove è fondamentale divertirsi.

Info pratiche:

Ricordiamo che per gli atleti che partecipano all’attività promozionale è sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport. Occorrerà indossare maglietta maniche corte, pantaloncini, scarpe da ginnastica dedicate e pulite ed avere con sé una borraccia/bottiglia d’acqua con scritto il proprio nome.