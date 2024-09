A Cuneo un Gran Premio in miniatura con automobiline a pedali per far divertire i bambini

La Scuderia VELTRO, club cuneese federato A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e punto di riferimento degli appassionati nella “Granda”, si prepara a festeggiare la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con una iniziativa del tutto inedita.

Infatti, grazie alla disponibilità di un collezionista socio del club che metterà a disposizione i suoi bolidi in miniatura, domenica 29 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo verrà allestito un mini circuito per automobiline a pedali che potranno essere provate dai bimbi per disputarsi il I° Gran Premio Città di Cuneo.

L’iniziativa che avrà anche un risvolto benefico, con una donazione a favore di un’associazione locale che si occupa di assistenza e supporto alle cure pediatriche, si propone di diffondere la cultura dei veicoli storici ed il loro uso responsabile proprio a partire dai più piccoli, avvicinando la passione dei nonni ai giochi per i bambini.