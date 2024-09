Al centro di salute mentale di Fossano e Savigliano torna "La biblioteca in viaggio"

Riparte “La Biblioteca in viaggio…” un progetto del Centro di Salute Mentale di Fossano/Savigliano realizzato in collaborazione con l’associazione Diapsi. Nato nel 2012, rimasto attivo per 8 anni e interrotto a causa della pandemia viene ripristinato grazie al coinvolgimento di tre volontari che hanno fornito la loro disponibilità.

"I degenti e i familiari, - spiega il Responsabile Dr. Giovanni Roagna responsabile CSM di Savigliano/Fossano, - avranno a disposizione una biblioteca itinerante formata da circa un centinaio di volumi appositamente divisi per categorie a cui è stato aggiunto un catalogo con immagine e breve trama per agevolare la scelta dei libri".

Tutto il progetto di ripristino della biblioteca e di catalogazione grafica e testuale è stato realizzato mediante l’attività di riabilitazione psicosociale denominata “A tutto volume” offerta dal CSM grazie al lavoro di da tre educatori professionali presso la Casa Azzurra di Savigliano.

La biblioteca sarà aperta e gestita dai volontari tutti i venerdì dalle ore 16 alle ore 17 presso il primo piano dell’Ospedale di Fossano.