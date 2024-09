In partenza a Savigliano il percorso “Genitori allenatori di talenti"

È in partenza, all’interno del progetto Luogo comune, presso il Centro famiglie e Ludoteca “La casa sull’albero” in Via Mutuo Soccorso a Savigliano il percorso “Genitori allenatori di talenti” della durata di 4 incontri da 2 ore.

Il laboratorio, realizzato da due orientatrici, vuole fornire ai genitori strumenti per accompagnare i figli nei momenti di transizione e per aiutarli nella scoperta dei propri talenti e delle proprie attitudini, attraverso l’utilizzo della Pedagogia dei Genitori.

Il percorso si svolgerà Mercoledì 2 – 9 – 16 e 23 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – sarà possibile portare i bambini a giocare in Ludoteca durante l’attività.

Le iscrizioni sono gratuite – fino ad esaurimento dei posti disponibili – inviando una mail a luogocomunesavigliano@gmail.com

Il progetto del Comune di Savigliano, viene realizzato con il supporto dei partner Consorzio Monviso Solidale, Cooperativa Orso e Cooperativa Proposta 80.

L’iniziativa si svolge all’interno del progetto “Luogo comune” – finanziato dal bando Spazi Giovani 2024 di Fondazione CRC

Per informazioni 335/1273890