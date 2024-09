Le migliori criptovalute in arrivo: i 4 progetti da tenere d’occhio

Il mondo delle criptovalute si evolve continuamente, con nuovi progetti che emergono regolarmente. In questo articolo, scopriremo quattro criptovalute promettenti che stanno attirando l’attenzione degli investitori. Questi progetti non solo offrono opportunità di guadagno, ma potrebbero anche trasformare il panorama del mercato crypto nei prossimi anni.

Hamster Kombat: il nuovo Play-to-Earn che sta spopolando

Hamster Kombat è un nuovo Play-to-Earn che ha catturato l'attenzione degli appassionati per il suo gameplay coinvolgente e l'integrazione con l'ecosistema digitale. Questo gioco unisce elementi di strategia e gestione, permettendo ai giocatori di guadagnare attraverso l'interazione ludica.

In Hamster Kombat, gli utenti possono accumulare monete di gioco, scambiabili per token, offrendo un valore reale all'esperienza di gioco. Inoltre, il gioco introduce opportunità di reddito passivo tramite carte collezionabili, che possono aumentare di valore nel tempo, simili agli investimenti in criptovalute tradizionali.

Con oltre 300 milioni di utenti registrati in pochi mesi, Hamster Kombat si sta affermando come uno dei giochi più promettenti nello spazio Web3. Il suo recente airdrop ha fatto notizia, con 60 miliardi di token destinati a utenti idonei, sebbene solo il 43% degli utenti complessivi ne beneficerà. Nonostante il suo successo, il progetto ha affrontato critiche riguardo alla distribuzione dei token, alimentando discussioni sulla giustizia e sull’integrità del gioco.

EigenLayer: innovazione nella sicurezza crypto su Ethereum

EigenLayer è un protocollo innovativo che sfrutta la blockchain di Ethereum per introdurre un concetto pionieristico chiamato "restaking". Questa nuova modalità di sicurezza cripto-economica consente agli staker di riutilizzare l'ETH o i Liquid Staking Tokens (LST) già in stak, estendendo la loro protezione a diverse applicazioni nell'ecosistema EigenLayer.

Questa opportunità non solo aumenta il potenziale di guadagno per gli staker, ma affronta anche la frammentazione della sicurezza nel panorama decentralizzato. Con EigenLayer, i servizi possono accedere alla sicurezza collettiva offerta dagli staker di Ethereum, riducendo i requisiti di capitale per ciascun servizio e migliorando la fiducia generale.

Gli staker possono delegare le loro risorse a operatori, contribuendo così alla funzionalità della rete. Grazie a questa architettura, EigenLayer promuove un ambiente di innovazione permissionless e governance di mercato libero, rappresentando un passo significativo verso un modello di sicurezza più unificato e robusto per l'ecosistema decentralizzato di Ethereum.

Sophon: rivoluzione nel settore dell'intrattenimento tramite Blockchain

Sophon è un progetto blockchain innovativo che sfrutta la tecnologia zkSync per portare soluzioni trasformative nell'industria dell'intrattenimento. Con un significativo finanziamento di 60 milioni di dollari attraverso la vendita di nodi, Sophon dimostra l'interesse degli investitori nel ripensare il panorama dell'intrattenimento tramite la tecnologia blockchain.

L'obiettivo principale di Sophon è utilizzare le capacità della blockchain per offrire nuovi modi per creator, consumatori e investitori di interagire nel settore. Integrando zkSync, Sophon garantisce alta scalabilità e sicurezza, consentendo transazioni rapide e sicure, essenziali per l'ambiente dinamico dell'intrattenimento.

Il progetto ha anche riservato una parte dell'offerta di token per premiare i partecipanti al liquidity farming, incentivando l'impegno all'interno dell'ecosistema Sophon e sostenendo la liquidità della piattaforma. Ciò consente un'esperienza fluida per gli utenti che partecipano alle varie attività e transazioni.

Con un focus specifico sull'industria dell'intrattenimento, Sophon affronta sfide come i diritti d'autore, le difficoltà di distribuzione e le barriere alla monetizzazione, puntando a creare un ambiente più trasparente, efficiente e user-friendly per la creazione, distribuzione e consumo di contenuti.

Pepe Unchained: la meme coin che cambia le carte in tavola

Pepe Unchained ($PEPU) si sta affermando come la migliore prevendita del 2024, avendo già raccolto oltre 14,7 milioni di dollari. Questo straordinario successo è dovuto alla fiducia degli investitori, che spaziano da piccoli acquirenti a grandi balene crypto, attratti dalle potenzialità di questa nuova meme coin.

Non si tratta solo dell’ennesima meme coin senza utilità: Pepe Unchained è una blockchain Layer 2 che promette di rivoluzionare le transazioni nel settore crypto. Grazie alla propria infrastruttura, nota come Pepe Chain, mira a offrire commissioni basse e velocità elevate, affrontando le sfide di costi alti e transazioni lente che hanno afflitto Ethereum sin dalla sua nascita.

Il progetto prevede anche il lancio del token su DEX e un block explorer, che rende le transazioni più accessibili e tracciabili. Grazie a queste innovazioni, Pepe Unchained si propone di diventare un ecosistema completo per le meme coin, con l’ambizione di superare concorrenti popolari come PEPE

Grazie a una piattaforma per lo staking che offre un APY superiore al 140%, l’interesse per Pepe Unchained continua a crescere giorno dopo giorno. Gli investitori sono invitati a dare un’occhiata alla prevendita di Pepe Unchained per esplorare tutte le sue opportunità e approfittare del prezzo scontato disponibile ancora per pochi giorni.

