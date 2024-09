A Ormea “Ruote nella Storia” ha messo in mostra trenta auto d’epoca tra i 20 e i 90 anni di anzianità

Dalla Mercedes SLK 200 Kompressor 1796 del 2004 alla Fiat 508 DS 995 del 1934. In mezzo, altre ventotto vetture che nel tempo hanno scritto la storia dell’automobilismo made in Italy e non solo. Un pezzo di questa storia è stato portato per le strade di Ormea, domenica 22 settembre, ed esibito di fronte a centinaia di appassionati e turisti che fin dalle prime ore del mattino hanno potuto ammirare i modelli esposti lungo la centralissima via Roma. Il contesto è stata la tappa cuneese, organizzata dall’Automobile Club Cuneo e dal Club Aci Storico con il patrocinio del Comune di Ormea, di “Ruote nella Storia 2024”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che il Club Aci Storico porta in tutta la Penisola. A dare il via alla sfilata sono intervenuti il presidente dell’Automobile Club Cuneo Francesco Revelli e il direttore Giuseppe De Masi con il fiduciario sportivo Simone Meneghetti. Non ha voluto mancare il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris, che prima del via ha guidato i presenti ad una visita guidata del centro storico del paese e della collezione privata di auto storiche della famiglia Colombo.

“Possiamo dirci entusiasti per l’ottima organizzazione e la straordinaria partecipazione di persone all’evento Ruote nella Storia 2024, svoltosi a Ormea – dichiara il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli –. È stato un successo che ha confermato l’importanza di valorizzare il patrimonio storico e culturale del nostro territorio attraverso la passione per le auto d’epoca. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida manifestazione che ha permesso ai cultori e ai possessori di auto d’epoca, una nuova occasione di incontro e di divertimento. Oltre che all’Amministrazione comunale, un ringraziamento va anche alla Sara Assicurazioni, in particolare allo staff dell’Aci Cuneo, al fiduciario sportivo Simone Menghetti (con la sua squadra), alla Commissione Sport dell’Aci Cuneo, al vice presidente della ASD La Granda Ufficiali di Gara dell’AC Cuneo ed a tutti gli altri operatori che hanno fatto in modo che la giornata si svolgesse nel migliore dei modi”.

Tra le trenta auto partecipanti alla kermesse, oltre alla Fiat 508 S 995 del 1934, hanno attirato l’attenzione degli appassionati anche una Lancia Aurelia B84 convertibile 2500 del 1958, una Porsche 356 A T1 Coupè MJ 56 1582 del 1956, ma anche un’Alfa Romeo 1600 Sprint Speciale e tante altre vetture di estrema bellezza presenti alla manifestazione. Dopo il via da piazza San Martino, il serpentone delle auto ha sfilato verso le “Sorgenti del Tanaro” (Cantarana, Ponte di Nava, Viozene, Upega) e dopo il loro riposizionamento in via Roma si è tenuto un pranzo conviviale presso il Ristorante “Italia”.

Nel pomeriggio si sono svolte le prove pratiche di avviamento alla regolarità sportiva con un percorso ad anello che si è sviluppato all’interno del territorio comunale di Ormea con l’ausilio di pressostati e del servizio di cronometraggio. Ad ogni partecipante sono state consegnate una targa ricordo oltre alle fotografie scattate durante la giornata ad ogni singolo equipaggio.