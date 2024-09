Al via i lavori di bitumatura lungo 30 chilometri nel Monregalese

I nuovi tratti bitumati riguarderanno circa 30km in totale su tutto il reparto.

Sono iniziate in questi giorni in varie località del Monregalese le nuove bitumature lungo tutto il reparto di Mondovì da parte della Provincia di Cuneo nell’ambito della programmazione annuale relativa agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali.

“Si tratta di interventi importanti - commenta il Consigliere Provinciale Pietro Danna - perché garantiscono il ripristino di vari tratti di strade provinciali ammalorati che ci sono stati segnalati dal territorio e poi ordinati sulla base di una scala di priorità elaborata in collaborazione con gli uffici della viabilità, che ringrazio per il lavoro svolto. Siamo consci che le risorse a disposizione non ci consentono di soddisfare tutte le esigenze ma cerchiamo di adottare una programmazione attenta e precisa al fine di andare incontro nel maggior modo possibile alle richieste che ci pervengono, e ciò mediante il continuo ascolto degli amministratori locali”.