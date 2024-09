“Amici dei Mici” lancia un appello per le cure della gattina investita da un'auto a Ruffia

Domani, condizioni sanitarie permettendo ci sarà l'intervento ortopedico per la micia di Ruffia, investita il 18 settembre scorso e soccorsa in condizioni tragiche, da Denise che, quella notte di pioggia battente, ha telefonato al mondo intero, non trovando aiuto.

Ora va meglio, ma per la giovane gattina non è finita, ed occorre intervenire per le importanti conseguenze dell’incidente: fratture scomposte, il bacino, l' occhio onde evitare l'enucleazione. “Anche il problema della coda resta per ora in sospeso, in attesa di capire meglio i problemi neurologici nella zona posteriore - informano dall’ associazione di Savigliano Amici dei Mici che opera sul territorio in aiuto agli animali in difficoltà e che è intervenuta sul luogo dell’incidente.

"Intanto la micia è stata curata, ha trovato stallo da Cristina, "che ringraziamo di cuore come i veterinari Fraire e Rachetta, ma deve ancora essere operata".

Per lei l’organizzazione di Volontariato saviglianese lancia un appello. "Non siamo solito chiedere - sottolinea la presidente Enrica Piano -l 'ultimo nostro appello risale a più di 5 anni fa, facciamo i salti mortali ma riusciamo sempre ad esserci per tutti senza lanciare appelli pubblicamente, non spettacolarizziamo il dolore nonostante le bruttissime situazioni che giornalmente vediamo.

Questa volta, forza pagare, pagare e sempre pagare, abbiamo un po' di difficoltà. Forza e coraggio, andiamo avanti con tanta speranza.Grazie ancora indistintamente a tutti”.

Chi avesse piacere di aiutare può trasmettere un bonifico, detraibile al 35% come erogazione liberale intestato ad Amici dei Mici SAVIGLIANO, iban IT73 U060 8546 8500 0000 0021 670, oppure inviare una offerta su satispay.

Grazie a chi aiuterà. Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato. Codice fiscale per il 5x1000: 95023650047 #amicideimicisavigliano #amicideimiciodvsavigliano #sterilizzareèunattodamore.