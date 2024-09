"Stelle" sarà il tema della 26esima edizione di scrittorincittà

È già passato un anno da quando i calici si sono alzati per brindare ai primi venticinque anni di scrittorincittà, e dall’alto di quel brindisi lo sguardo si è spinto ancora più in su, oltre le cime degli alberi e le scie degli aerei, fino al cielo: se quella del 2023 è stata un’edizione con l’argento vivo addosso, dal 13 al 17 novembre 2024 scrittorincittà, il festival con l’iniziale minuscola, porterà con sé un carico di stelle. Per migliaia di anni, per trovare la rotta e non perdere la strada, a guidarci sono state le stelle. Dove stanno oggi le stelle che possono guidarci?

Anche quest’anno scrittorincittà si avvarrà delle personalità più variopinte - scrittori, filosofi, scienziati, musicisti, artisti, giornalisti, comici, persone accomunate dalla passione per la propria materia - per provare a ritrovare l’orientamento in tempi incerti, come un tempo i naviganti con l’aiuto della Stella Polare. O come Peter Pan e i bimbi sperduti, in volo verso la “seconda stella a destra”.

scrittorincittà crede da sempre nel potere delle immagini, che come navicelle spaziali accompagnano il lettore in straordinari mondi paralleli in cui - perché no - le stelle crescono sotto il tappeto o ballano una danza sfrenata insieme a una ballerina con il tutù. Per questo motivo ogni anno l’immagine del Festival è affidata a un illustratore o illustratrice che con la sua fantasia dà forma e colore al tema di scrittorincittà, e che quest’anno è stata curata da Gek Tessaro, amico prezioso della manifestazione. Con un palinsesto interamente ideato e realizzato per i più piccoli e le più piccole, dall’infanzia all’adolescenza, e parallelo al programma per adulti, scrittorincittà si distingue tra i principali festival nazionali per lo spazio riservato agli incontri dedicati ai più giovani, e così sarà anche nel 2024: il programma per le scuole, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, sarà presentato sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Festival giovedì 3 ottobre a partire dalle ore 15.00, in due incontri destinati agli insegnanti (h15-16.30: presentazione per scuole secondarie di I e II grado; h16.30-18: presentazione per scuole dell’infanzia e primarie).

Anche per la XXVI edizione, scrittorincittà si fa cassa di risonanza per far conoscere al proprio pubblico profili esordienti nella narrativa italiana, ospitando il vincitore del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo 2024 - Mirco Cogotti, autore di Mezzo giro di velluto (Edizioni Effetto) - e gli altri autori e autrici segnalati dall’iniziativa – Sara Gambazza (Ci sono mani che odorano di buono, Longanesi), Manuela Faccon (Vicolo Sant’Andrea 9, Feltrinelli) e Veronica Del Vecchio (La ragazza della montagna, Newton Compton).

scrittorincittà è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.