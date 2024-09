Valentina Bernardi di Savigliano vince 5 mila euro al quiz "The Floor" su Rai 2

Valentina Bernardi di Savigliano ha vinto ieri sera, martedì 24 settembre, 5 mila euro in gettoni d’oro, alla terza puntata del quiz televisivo “The Floor – Ne rimarrà solo uno” in onda su Rai 2, alle 21,30.

Valentina, 45 anni, impiegata contabile all’Alstom di Savigliano, aveva già preso parte alle prime due puntate, ma non era mai stata sorteggiata per giocare alla trasmissione condotta da Ciro Priello con Fabio Balsamo, nei panni del professore.

Nel gioco, 100 concorrenti si sfidano su un pavimento led diviso in caselle, cercando di conquistarle tutte per vincere il premio di 100 mila euro in gettoni d'oro.

All'inizio, un concorrente esperto in una specifica categoria di argomenti viene scelto per sfidare uno degli avversari vicini, rispondendo a domande basate su immagini.

Ogni concorrente ha 45 secondi per rispondere e chi esaurisce il tempo perde, mentre il vincitore conquista le caselle dell'avversario.

Ieri in tarda serata Valentina, dopo che si è acceso il led del suo riquadro sul pavimento selezionandola, (il floor su cui tutti i concorrenti attendono di essere chiamati alla sfida) ha potuto giocare per la prima volta contro Manuela, 23 anni, studentessa di ingegneria aerospaziale.

Visibilmente emozionata ma allo stesso tempo piena di grinta, durante la gara ha sempre tenuto in mano una bambolina portafortuna che raffigurava l’eroina dei fumetti ‘Wonder Woman’.

Nella prima sfida di 45 secondi ha dovuto rispondere a domande sull’argomento ‘media celebrities’ in cui le due concorrenti dovevano indovinare il nome e cognome del vip televisivo proposto in foto.

Valentina ha sbaragliato Manuela avanzando 11 secondi sui 45 totali.

Unico errore, da parte di Valentina, è stato quello di non ricordare il nome dell’attrice e cantante Gloria Guida, ma ha conquistato comunque i 10 riquadri che facevano parte del ‘territorio’ dell’avversaria.

“L’emozione del momento gioca davvero brutti scherzi – ha affermato Valentina – da casa è molto più semplice indovinare, mentre durante il quiz, con la paura di sbagliare e la tensione elevata spesso si fanno errori”.

Dopo la vittoria Valentina ha deciso di non proseguire e ritornare sul suo pavimento formato ormai dalle 10 caselle conquistate, ma successivamente è stata sfidata dall’avversaria Anna, segretaria di 33, che ambiva a conquistare il suo vasto ‘territorio’.

L’argomento del duello finale era basato sul dover riconoscere e leggere delle parole scritte al contrario, in modo speculare.

Anche in questo caso Valentina ha battuto la concorrente con 24 secondi di vantaggio aggiudicandosi così la vittoria della puntata e portandosi a casa 5 mila euro in gettoni d’oro.

“Sono molto contenta di questa vittoria che mi permette anche di poter partecipare alla puntata di martedì 2 ottobre dove spero di poter gareggiare con le domande riguardanti l’argomento sul quale mi sono preparata: i titoli di film.

Durante la partecipazione alle prime tre puntate ho avuto modo di conoscere bene molti concorrenti con i quali, al di là della sfida che ci attendeva, si è instaurato un bel rapporto di amicizia.

Ciro Priello – conclude la concorrente saviglianese - come presentatore è molto simpatico e ha la capacità di mettere i concorrenti a loro agio. Lo stesso il ‘professore’ Fabio Balsamo che, seduto alla scrivania attorniato dai suoi libri, dispensa pillole di cultura, attraverso aneddoti, durante la puntata”.

Non ci resta che attendere per vedere se il prossimo martedì 2 ottobre Valentina continuerà a procedere nella gara di “The Floor – Ne rimarrà solo uno” che potrebbe anche portarla ad aggiudicarsi 100 mila euro in gettoni d’oro.