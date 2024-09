Savigliano, le minoranze interrogano il sindaco sul futuro del nuovo ospedale

Nel momento in cui si allungano ombre sul futuro del nuovo ospedale di Cuneo, dubbi emergono anche per quanto riguarda l’altra nuova struttura sanitaria prevista nel Cuneese, quella di Savigliano, che dovrebbe servire il quadrante Nord-Ovest della Granda, vale a dire Saviglianese, Fossanese e Saluzzese, comprese le valli Po e Varaita.

I consiglieri del gruppo di minoranza “Spazio Savigliano” (primo firmatario il capogruppo Paolo Tesio) hanno rivolto un’interrogazione al sindaco di Savigliano Antonello Portera per capire lo stato dell’arte della situazione.

“In questi giorni – scrivono i consiglieri di opposizione di centrosinistra – si susseguono notizie preoccupanti per il futuro dell’ospedale di Cuneo, su cui c’è stata una marcia indietro da parte della Regione, che, in particolare, dopo aver annunciato addirittura un cronoprogramma in cui si prevedeva la fine dei lavori per il 2028, torna ora a ridiscutere anche la tipologia di finanziamento”.

“Da tempo – osserva Tesio – non vi sono notizie riguardanti il nuovo ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano né sull’iter della variante urbanistica, né sulle risorse per l’acquisto dei terreni”.

Alla luce di queste considerazioni, i consiglieri Paolo Tesio, Giorgia Seliak e Giacomo Calcagno chiedono a Portera: “quando sarà terminata la variante urbanistica”, “se ci siano o meno risorse per l’acquisto dei terreni” e, più in generale, “se il sindaco abbia intenzione di chiedere un incontro con il nuovo assessore regionale alla Sanità Riboldi per fare il punto della situazione ed evitare che si ripetano situazioni come quella di Cuneo”.

L’interrogazione verrà discussa nella seduta del Coniglio comunale convocato per giovedì 26 settembre.