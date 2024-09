Bullismo, hikikomori, made in Italy e sguardi in azienda: la Regione rilancia l'offerta formativa delle scuole

" Incremento di 300mila euro per i fondi, oltre a insistere per assistere le fragilità e ampliate il ventaglio di possibilità ". Così Elena Chiorino , vicepresidente e assessore regionale all'istruzione presenta la nuova Offerta formativa scolastica della Regione Piemonte, con un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro.

Visitare le aziende per orientarsi

Tra i punti più salienti, la funzione di orientamento post scuola, che stringe i legami e le conoscenze con il mondo delle imprese. Un modo per aiutare i giovani a valutare le scelte del futuro, a livello di professione: si chiama "La scuola va in azienda" e si propone di ripercorrere i passi compiuti nell'edizione passata.

Nove bandi in tutto

Ma saranno in tutto nove i bandi attivi, oltre a quello legato all'orientamento professionale. A cominciare da quello legato alla conoscenza e diffusione del Made in Italy. E poi quello per l'inclusione degli studenti sordi e bilinguismo LIS (300mila euro a disposizione, una cifra triplicata rispetto alla passata edizione).

Attenzione a bullismo e hikikomori

Spirito green e natalizio

Attenzione al green con "Scuole eco-attive", per promuovere pratiche eco-sostenibili e "La montagna entra in classe", dedicato alle istituzioni scolastiche del primo ciclo del Piemonte, per far conoscere il territorio montano piemontese attraverso gli sport di montagna.