Bra: Palazzo Garrone in blu per la Giornata internazionale della Dislessia

Accogliendo l’invito della Disfam - Organizzazione Internazionale per la Dislessia e la Famiglia, la Città di Bra partecipa alla Giornata internazionale della Dislessia (8 ottobre) e, in tale giornata, aderisce alla campagna internazionale “Uniti per la Dislessia”.



“L'iniziativa – spiegano gli organizzatori – è coordinata dall’Osservatorio Internazionale sulla Dislessia e altri Disturbi Specifici dell'Apprendimento (OIDEA) della Disfam e mira a dare maggiore visibilità a questo disturbo dell'apprendimento, che colpisce almeno il 10% della popolazione mondiale e che, in molte occasioni, viene rilevato tardivamente a essere un disturbo totalmente invisibile, che causa la maggior parte dei fallimenti e degli abbandoni scolastici”.



Insieme a tante altre realtà istituzionali a livello internazionale, l’8 ottobre Bra illuminerà di blu i portici di piazza Caduti per la Libertà e Palazzo Garrone, “in segno di solidarietà verso la causa e per ottenere una maggiore consapevolezza e visibilità delle persone con dislessia”, come indicato da Disfam.