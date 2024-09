A Savigliano si presenta il libro "Il ribelle" dello scrittore cuneese Lamberto Giusti

Sabato 28 settembre alle ore 17, presso la Sala S.Agostino della Biblioteca Civica di Savigliano, in piazzetta Arimondi 15, verrà presentato il nuovo romanzo di Lamberto Giusti dal titolo “Il ribelle”.

“Torno a presentare il mio ultimo romanzo in provincia di Cuneo, dopo quelle effettuate in diverse regioni italiane” dichiara Lamberto Giusti. “Sono molto contento perché questo romanzo storico sta destando molto interesse tra i lettori, per l’argomento che tratta. La vicenda di Omar al-Mukhtar era stata portata all’attenzione del nostro Paese durante la penultima visita che il leader libico Gheddafi effettuò nel 2009 su invito dell’allora premier Berlusconi. Mi aveva incuriosito la fotografia che campeggiava sul bavero della giacca di Gheddafi mentre scendeva dall’aereo che lo aveva portato in Italia, nella quale era ritratto Omar al-Mukhtar, il ribelle, in catene appena dopo la sua cattura per mano dell’esercito coloniale italiano.

Ho svolto alcune ricerche e ho potuto approfondire quanto accadde quel settembre del 1931, quale fu la sorte di al-Mukhtar e, soprattutto, i misfatti compiuti dall’Italia durante il suo periodo coloniale in Libia, ma anche in Etiopia, Eritrea e Somalia. Questi argomenti – conclude Lamberto Giusti - non sono stati approfonditi dai nostri libri di storia, quasi si sentisse ancora il peso della vergogna per quanto venne commesso all’epoca dal nostro Paese e nel mio piccolo ho voluto offrire degli spunti di riflessione su questo tema.”