"Da cortile a cortile”: un nuovo itinerario per il tradizionale tour enogastronomico di Bra

Da anni è uno degli appuntamenti clou dell’autunno braidese. Stiamo parlando di “Da cortile a cortile”, il tradizionale itinerario enogastronomico suddiviso in tappe che porta i partecipanti alla scoperta di scorci suggestivi della città. Quest’anno l’evento è in programma per domenica 6 ottobre e prevede una passeggiata sulle tracce delle antiche mura della città con arrivo, grande novità, in via Vittorio Emanuele, all’angolo con la chiesa di San Giovanni.

La partenza è prevista in piazza Caduti per la Libertà; due i possibili orari, alle 12 e alle 13. Il tour prevede come prima tappa l’ala di corso Garibaldi, dove si gusterà focaccia con salsiccia di Bra e pinzimonio; tappa quindi a Palazzo Traversa per un “appuntamento” con insalatina di sedano, toma e noci, peperoni con salsa tonnata e frittatina alle erbe; si procede poi alla volta della Zizzola per essere premiati con un bel piatto di ravioli del plin al sugo di arrosto; si scende ai giardini del Belvedere della Rocca per assaggiare il bollito misto con salse; la carovana si sposta quindi sotto il portico della primaria Levi Montalcini (le scuole Maschili nella memoria cittadina) per gustare un plateau di formaggi con miele; infine il dolce, torta di nocciole con zabaione, distribuito presso la chiesa di San Giovanni. Tutti i piatti saranno accompagnati da vini del Roero.

Il prezzo del tour enogastronomico è di 30 euro, 20 i ridotti per gli under 12. Info e prenotazioni chiamando lo 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Molteplici gli eventi che animeranno la giornata, a cominciare dal raduno organizzato dal Club Maggiolini Langhe e Roero in corso Garibaldi. La vicina piazza XX settembre ospiterà invece giostrine e giochi per bambini (gonfiabili, tiro a segno etc). Ci sarà poi la possibilità di scoprire la città grazie ai Walking Tour del centro storico a cura di Visit LMR, con partenza alle 11 in via Cavour (prenotazione sul sito www.visitlmr.it/it/esperienze/bra-walking-tour).

Numerose sono le possibilità offerte agli amanti della cultura: per l’occasione, infatti, i musei cittadini saranno aperti al pubblico gratuitamente con i seguenti orari: il Museo Craveri di storia e naturale e quello di archeologia, storia e ed arte di Palazzo Traversa dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30; per il Museo del giocattolo sono previste visite guidate con partenza alle 10,30, 11,30, 14,30, 15,30 e 16,30. La Casa dei braidesi ospitata nella Zizzola sarà visitabile dalle 10 alle 18.

Ingresso gratuito anche per la mostra di stampo internazionale ospitata fino al 24 novembre nelle sale affrescate di Palazzo Mathis. Si tratta di “Archīvum”, personale di Marta Czok, artista polacca nata a Beirut, cresciuta a Londra e, fin dagli anni Settanta, italiana di adozione. L’esposizione è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30.

Spazio poi alla musica con il concerto tributo ai grandi cantautori Lucio Dalla e Lucio Battisti ad opera del gruppo “Luci alla ribalta project”, in programma a partire dalle 11 in piazza Caduti per la Libertà. L’evento musicale accompagna la cerimonia con cui Bra diventerà ufficialmente “Citta del dono”, cui parteciperanno rappresentanti delle realtà associative di settore del territorio (Aido, Avis, Fidas, Admo). Sarà inoltre siglato un patto di amicizia tra i gruppi intercomunali Aio di Bra, Langhe e Roero e Valenza. Nel pomeriggio, invece, alle 17 si esibiranno sul palco di piazza Caduti gli allievi dell’Istituto musicale Adolfo Gandino di Bra nel loro annuale open day.

Per tutta la giornata, infine, in città si esibiranno gli allievi delle scuole di danza cittadine e gruppi musicali itineranti tra cui il Coro dell’Enologica di Alba in “Cantacunta”, accompagnati da Roberto Bella dei Trelilu.