Festa della Coralità Liturgica: dopo il successo ad Asti, attesa per il concerto ad Alba

La "Festa della Coralità Liturgica", evento che vede per la prima volta l'unione dei cori liturgici delle Diocesi di Alba e Asti, ha avuto un brillante inizio. Il primo dei due concerti spirituali si è tenuto venerdì 20 settembre presso il Santuario della Madonna del Portone ad Asti, riscuotendo un notevole successo di pubblico.

L'iniziativa, patrocinata da diverse organizzazioni tra cui la Diocesi di Alba e l'Associazione Cori Piemontesi, si prepara ora per il secondo appuntamento, venerdì 27 settembre alle ore 21 nel Tempio di San Paolo ad Alba

Dopo l'entusiastica accoglienza ricevuta ad Asti, c'è grande attesa per il concerto di Alba. L'evento vedrà nuovamente la partecipazione dei Cori Liturgici della Diocesi di Asti, coordinati da Manuela Avidano, e quelli della Diocesi di Alba, sotto la guida di Marco Viberti. Ad accompagnare le voci ci saranno l'organo suonato da Daniele Ferretti e Giacomo Barbero, oltre alla Banda Musicale "G. Cotti" Città di Asti diretta da Sandro Satanassi.

L'ingresso è gratuito.

Durante la serata di Alba, sarà presente la sezione di Cuneo dell'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per presentare i suoi servizi e raccogliere offerte a sostegno delle persone affette da sclerosi multipla.

Il successo del primo concerto ha confermato l'apprezzamento del pubblico per questa iniziativa che celebra l'unione delle comunità diocesane di Alba e Asti attraverso il canto liturgico. Gli organizzatori si aspettano un'altrettanto calorosa accoglienza per l'evento di Alba, invitando tutti gli appassionati di musica sacra a non perdere questa opportunità unica.