Trent’anni di camminata alla Trappa del Mombracco: un appuntamento tra natura, storia e tradizione

La Certosa di Mombracco, nota anche come “Trappa” accoglierà, domenica 29 settembre, la trentesima edizione della Camminata alla Trappa, un evento molto atteso da appassionati di trekking e amanti della natura.

Situata a 923 metri di altitudine, vicino alla sommità della cosiddetta “Montagna di Leonardo”, la Certosa offre una vista spettacolare sul Monviso e sulla pianura che si estende dal pinerolese al saluzzese.

L’evento vedrà la partecipazione di escursionisti provenienti dai sei comuni che circondano il Mombracco: Paesana, Sanfront, Rifreddo, Revello, Envie e Barge, con partenze programmate dai rispettivi paesi nelle prime ore della mattinata.

Gli appassionati si avventureranno lungo i sentieri storici del Mombracco, ripercorrendo i passi di coloro che per secoli hanno visitato questo luogo spirituale.

Le partenze sono previste da: Paesana alle 8; Sanfront alle 7,30; Rifreddo e Revello alle 7; Envie ore 8,30; Barge alle 9,30.

All'arrivo, previsto per le 10,30, i partecipanti saranno accolti con tè caldo e biscotti, offerti dalla Locanda della Trappa.

Il programma prevede anche la messa alle 11,30, celebrata dal canonico don Enrico Minotti, seguita da un pranzo tradizionale preparato dalla Locanda.

Saranno disponibili due opzioni di menù: polenta e salsiccia a 10 euro, o polenta, salsiccia, spezzatino e un quarto di vino a 15 euro. Un’occasione per gustare i sapori tipici della zona in un contesto unico.

Il pomeriggio sarà animato da musiche e canti spontanei, grazie all’evento (Rescountre de lhi sonaires), che vedrà la partecipazione di artisti locali. La giornata sarà così un momento di incontro tra natura, cultura e tradizione, in un’atmosfera festosa e conviviale.

L’organizzazione della camminata è stata curata dalle associazioni I Argic e La Torre nel Parco di Envie, con il patrocinio dei Comuni del Mombracco.

Le prenotazioni per il pranzo devono essere effettuate entro venerdì 27 settembre, contattando il referente del proprio paese.

Questo anniversario non rappresenta solo una celebrazione della camminata, ma anche un modo per riscoprire la bellezza di un luogo ricco di storia e spiritualità, dove natura e tradizione si fondono in un’esperienza indimenticabile.